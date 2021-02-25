Cyberpunk 2077'nin Bir Sonraki Büyük Güncellemesi Ertelendi

Hackerlar tarafından siber saldırıya uğradığını ifade eden CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin bir sonraki büyük güncellemesinin mart ayına ertelendiğini duyurdu. CDPR'ın açıklamasına göre çalınan veriler arasında Cyberpunk 2077'nin kaynak dosyaları da bulunuyor.

Duyurulduğu günden bu yana çıkışı defalarca ertelenen ve aralık ayındaki sansasyonel çıkışının ardından da pek çok oyuncudan “çıkmaz olaydı” şeklinde yorumlar alan Cyberpunk 2077 için “erteleme” duyuruları gelmeye devam ediyor. Oyunun geliştiricisi olan CD Projekt Red, bir sonraki büyük güncelleme olan 1.2 yamasının şubattan mart ayına ertelendiğini duyurdu.

Her zaman olduğu gibi erteleme duyurusunu Cyberpunk 2077’nin resmi Twitter hesabı üzerinden gerçekleştiren CD Projekt Red, 1.2 yamasının ertelenme nedeninin stüdyonun BT altyapısına gerçekleştirilen siber saldırı olduğunu ifade etti ve böylesine kapsamlı bir güncellemeyi tamamlamak için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Çalınan dosyalar arasında Cyberpunk 2077'nin kaynak verileri de bulunuyor

CD Projekt Red’in tweetine göre fidye amaçlı bir siber saldırı gerçekleştiren hackerlar; Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Gwent ve The Witcher 3’ün yayınlanmamış bir versiyonunun kaynak verileri gibi oyun içeriklerinin yanı sıra muhasebe, yönetim, hukuk ve insan kaynakları ile ilgili belgeler de ele geçirdiler. Dolayısı ile CD Projekt Red’in bu kez “erteleme” duyurusu için elinde gerçekten de güçlü bir neden bulunuyor.

CD Projekt Red son olarak 1.2 yamasının bir önceki güncellemenin ötesine geçeceğini ifade ederken güncelleme ile birlikte oyuna genel kalite iyileştirmeleri ve düzeltmeleri geleceğini ifade etti. Cyberpunk 2077 1.2 yaması için şu an için planlanan yayın tarihi martın 2. yarısı olarak açıklandı.