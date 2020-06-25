GOG'dan Kısa Süreliğine Ücretsiz Cyberpunk 2077 Koleksiyonu

Düzenlediği ücretsiz oyun kampanyalarıyla dikkat çeken GOG, şimdi de Cyberpunk 2077 için bir kampanya başlattı. Cyberpunk 2077 için bir hediye koleksiyonu oluşturan platform, bu koleksiyonu herkese ücretsiz olarak veriyor. Peki bu koleksiyonda neler var ve bu koleksiyona sahip olmak için neler yapmanız gerekiyor?

2020 yılı, video oyun tutkunları için hayli hareketli geçiyor. Çünkü bir yandan Sony ve Microsoft, yeni oyun konsollarını piyasaya sürme hazırlıkları yaparken diğer yandan da uzun süredir beklenen bazı oyunlarla tanışma imkanı yakalıyoruz. Bu bağlamda büyük bir heyecanla beklenen oyunlardan bir tanesi de CD Projekt Red imzalı Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077'yi çok uzun zamandır bekliyoruz. Tam "her şey tamam, bu kez geliyor" diye umut ediyorduk ki CD Projekt Red, oyununun çıkış tarihini iki kez erteledi. Bu durum, oyuncularda hayal kırıklığı yaratmış olsa da CD Projekt Red tarafından dün yapılan 2 saniyelik video paylaşımı, Cyberpunk 2077'nin beklenildiğine değeceğini gösterdi. Ayrıca şirket, bu akşam 19:00'da Cyberpunk 2077 için etkileyici bir etkinlik düzenleyecek.

Oyunseverler, Cyberpunk 2077 ile ilgili düzenlenecek etkinliği beklerken, haberlerimize daha çok düzenlediği ücretsiz oyun kampanyaları ile konu olan GOG isimli oyun platformundan önemli bir hamle geldi. Platform, Cyberpunk 2077 için oluşturduğu bir hediye koleksiyonunu dileyen herkesin alabilmesi için ücretsiz yaptığını duyurdu.

GOG'un ücretsiz Cyberpunk 2077 hediye paketinde neler var?

GOG, oluşturduğu hediye paketine duvar kağıtları, posterler, ekran görüntüleri, grafiti çizimleri ile bazı konsept ve kapak görüntüleri eklemiş durumda. Yaklaşık 4 GB büyüklüğündeki koleksiyon, Cyberpunk 2077 hayranlarının oyuna sağlam bir ön hazırlık yapmasını sağlayacak.

GOG'un kısa süreliğine ücretsiz Cyberpunk 2077 koleksiyonuna sahip olmak için yapmanız gerekenler