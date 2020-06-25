GOG'dan Kısa Süreliğine Ücretsiz Cyberpunk 2077 Koleksiyonu

2020 yılı, video oyun tutkunları için hayli hareketli geçiyor. Çünkü bir yandan Sony ve Microsoft, yeni oyun konsollarını piyasaya sürme hazırlıkları yaparken diğer yandan da uzun süredir beklenen bazı oyunlarla tanışma imkanı yakalıyoruz. Bu bağlamda büyük bir heyecanla beklenen oyunlardan bir tanesi de CD Projekt Red imzalı Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077'yi çok uzun zamandır bekliyoruz. Tam "her şey tamam, bu kez geliyor" diye umut ediyorduk ki CD Projekt Red, oyununun çıkış tarihini iki kez erteledi. Bu durum, oyuncularda hayal kırıklığı yaratmış olsa da CD Projekt Red tarafından dün yapılan 2 saniyelik video paylaşımı, Cyberpunk 2077'nin beklenildiğine değeceğini gösterdi. Ayrıca şirket, bu akşam 19:00'da Cyberpunk 2077 için etkileyici bir etkinlik düzenleyecek.
Oyunseverler, Cyberpunk 2077 ile ilgili düzenlenecek etkinliği beklerken, haberlerimize daha çok düzenlediği ücretsiz oyun kampanyaları ile konu olan GOG isimli oyun platformundan önemli bir hamle geldi. Platform, Cyberpunk 2077 için oluşturduğu bir hediye koleksiyonunu dileyen herkesin alabilmesi için ücretsiz yaptığını duyurdu.
GOG'un ücretsiz Cyberpunk 2077 hediye paketinde neler var?
GOG, oluşturduğu hediye paketine duvar kağıtları, posterler, ekran görüntüleri, grafiti çizimleri ile bazı konsept ve kapak görüntüleri eklemiş durumda. Yaklaşık 4 GB büyüklüğündeki koleksiyon, Cyberpunk 2077 hayranlarının oyuna sağlam bir ön hazırlık yapmasını sağlayacak.
GOG'un kısa süreliğine ücretsiz Cyberpunk 2077 koleksiyonuna sahip olmak için yapmanız gerekenler
- Bu kampanyadan faydalanabilmek için bir GOG hesabınızın olması gerekiyor. Eğer mevcut bir GOG hesabınız varsa bu hesaba giriş yapabilirsiniz. Daha önce GOG hesabı oluşturmadıysanız da burada bulunan bağlantıyı kullanarak GOG hesabınızı oluşturabilirsiniz.
- GOG hesabınıza giriş yaptıktan sonra burada bulunan bağlantıya tıklayın ve Cyberpunk 2077 kampanyasına ait sayfaya erişin.
- Yönlendirildiğiniz sayfada "Go to giveaway" yazan bir buton göreceksiniz. Bu butona tıklayın. Bir yönlendirme daha yapılacak.
- Yönlendirildiğiniz yeni sayfada "Get If FREE" yazan butona tıklayın.
- Cyberpunk 2077 hediye koleksiyonu saniyeler içinde GOG kütüphanenize eklenecek.
- Sayfanın üst tarafında kullanıcı isminizin yazdığı bir bölüm göreceksiniz. Bu bölümün üzerine geldiğinizde açılabilir bir menü ile karşılaşacaksınız. "Games" yazan bir bölüm bu açılabilir menüde yer alıyor olacak. Buraya tıklayın.
- "Cyberpunk 2077 Goodies Collection" yazan yere tıklayın. Ardından da hangi içerikleri indirmek istiyorsanız bu içerikleri ya da tüm hediye paketini tek seferde indirin.