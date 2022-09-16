Arazi Aracı Dacia Manifesto Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Dacia, konsept arazi aracı Manifesto'yu tanıttı. Kapısız ve camsız tasarımıyla dikkat çeken araç, geri dönüştürülmüş plastik gövde ve havasız lastik gibi ilginç özelliklere de sahip. Manifesto'nun seri üretime geçip geçmeyeceği ise bilinmiyor.

Fransız otomobil üreticisi Renault bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve Türkiye'de en çok satan markalar listesinde yer alan Dacia, düzenlediği bir etkinlikte dikkat çeken bir tanıtım yaptı. Daha çok crossover ve SUV tipi araçlarıyla tanınan marka, bu kez bir arazi aracıyla karşımıza çıktı. Dacia'nın yeni aracı "Manifesto" olarak isimlendiriliyor ve şirketin geleceği için de önemli bir yere sahip.

Buggy benzeri bir yapıya sahip olan Manifesto, kelimenin tam anlamıyla macera tutkunları için tasarlanmış olan özel bir araç. Üstelik bu arazi aracı, işlevsellikleri açısından da oldukça ilginç detaylara sahip. Örneğin Manifesto'nun koltuk kılıflarını çıkarıp, uyku tulumu olarak kullanabileceksiniz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Dacia Manifesto'ya tüm detayları ile bakalım.

Karşınızda Dacia Manifesto

Dacia Manifesto'nun tasarımı, bu aracın araziye uygun olduğunu daha ilk an anlamamızı sağlıyor. Devasa boyutta jantlara sahip olan aracın dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de havasız, özel lastiklerle geliyor olması. Kapısız tasarımıyla off-road heyecanını tam anlamıyla yaşatacak olan Manifesto'nun Dacia'nın kısa bir süre önce tanıtılan yeni logosuna sahip olan ön aydınlatmayla donatılmış olması da dikkatlerden kaçmıyor. LED aydınlatmanın hemen altında da yine LED yapıda olduğunu düşündüğümüz ekstra ortam aydınlatmasını görüyoruz. Bu ekstra ortam aydınlatması araçtan sökülüp, el feneri olarak da kullanılabiliyor.

Dacia'nın konsept arazi aracı, arka tasarımıyla da benzersiz. Dacia yazılı yeni logonun aydınlatma içerisine yerleştirildiği tasarım, otomobil tutkunları için etkileyici olacak gibi görünüyor. Ön, arka ve yan bölümünde tek bir cam bile içermeyen Manifesto'nun dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de geri dönüştürülmüş plastikten imal edilmiş olması. Tüm bunlara ek olarak, fotoğraflarını gördüğünüz bu aracın çatısının da sökülebilir yapıda olduğunu belirtelim.

Dacia Manifesto, iç tasarımıyla da dikkat çeken bir araç. Oldukça sade bir şekilde dizayn edilen aracın küçük bir gösterge ekranı var. Bilgi-eğlence ekranı ise yok. Tüketiciler, bunun için orta konsola yerleştirilmiş olan bir bölmeye telefonlarını yerleştirecekler. Haberimizin başında da söylemiştik; koltuk kılıflarını söküp uyku tulumu olarak kullanabilir ve istediğiniz zaman yıkayabilirsiniz.

Dacia yetkilileri, Manifesto'nun motoru ile ilgili hiçbir şey söylemediler. Ancak bu aracın elektrik motoruna sahip olacağını ve çıkarılabilir batarya ile geleceğini biliyoruz. Arazi koşullarının farkında olan Dacia, çıkarılabilir batarya ile yedek batarya taşınmasına imkan tanımış olacak gibi görünüyor.

Dacia Manifesto'nun bir gün üretim bandına çıkıp çıkmayacağına dair hiçbir şey bilinmiyor. Ancak havasız lastikler bile bu aracın üretimden oldukça uzak olduğunu düşündürüyor.