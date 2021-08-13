Türkiye’de yaşanan orman yangınları sırasında sosyal medyadan paylaşımlar yapan Danla Bİlic ve Reynmen’in gönderileri kaldırıldı. Yapılan paylaşımların fikri mülkiyet ihlali nedeniyle kaldırıldığı biliniyor.

Geçtiğimiz haftalarda ülkenin dört bir yanında başlayan orman yangınları, Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Sosyal medyada pek çok ünlü isim de bu orman yangınları ile paylaşımlar yapmış ve vatandaşları sağduyulu olmaya çağırmıştı.

Bu ünlü isimlerin arasında Reynmen ve Danla Bilic’de vardı. İki ünlü de bugün Instagram hesaplarından paylaştıkları hikayelerinde orman yangınları ile paylaştıkları bir gönderinin telif ihlalleri nedeniyle kaldırıldığını açıkladı.

Gönderiler neden kaldırıldı

Her iki gönderide de kaldırılan paylaşımın aynı fotoğrafa sahip olduğu görülüyor. Ayrıca yapılan paylaşımlarda Instagram tarafından verilen bilgiler de açıkça belli oluyor. Gönderilerin “Fikri mülkiyet ihlali” nedeniyle kaldırıldığı, Instagram tarafından iki kullanıcıya da açıkça belirtilmiş.

Paylaşılan görselin asıl sahibi ise Anadolu Ajansı’nda foto muhabir olan Mahmut Serdar Alakuş. Alakuş, büyük ihtimalle bu fotoğrafının bu şekilde kullanılmasından rahatsız olmuş ve gönderiler hakkında telif işlemi başlatmış. Fotoğraf kendisine ait olduğu için de bu telif başvurusu onaylandı ve iki ünlünün de gönderileri kaldırıldı.

Alakuş’un bu gönderilere neden telif başvurusu yaptığı ise bilinmiyor. Aynı fotoğrafı paylaşan ünlülerin de gönderileri kısa süre içinde kaldırılabilir.