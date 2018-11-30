Daredevil Ekibi Hayranlarına Veda Etmeye Başladı

Netflix'in sevilen dizisinin sonlandırılmasından sonra tüm ekip veda mesajları paylaşmaya başladı.

Süper kahramanlar, özellikle son senelerde büyük bir yükselişte. Çizgi roman takip eden birçok hayranın yanı sıra, son yıllarda çekilen dizi ve fimler bu hayranlığın artmasına büyük katkıda bulundu. Çevrimiçi yayın platformu Netflix ve süperkahraman evrenlerinden belki de en sevileni Marvel'ın ortak yürüttüğü çalışmalar ile bir çok dizi yayına girmişti.

Netflix platformunun arşivinde; Daredevil, Defenders, The Punisher ve Jessica Jones gibi sevilen diziler yer almaktaydı fakat firma Marvel ortaklığında bulunan dizileri teker teker iptal etmeye başladı. Iron Fist, Defenders derken en büyük şoku ise bu sene başında 3.sezon onayını alan Daredevil'in iptali yarattı. Hayranların yaşadığı şok etkisi bir yana, dizide yer alan aktörlerin ve tüm ekibin de şaşkınlıkları sosyal medyada yayınladıkları veda mesajları ile birlikte belli oldu.

Sosyal medya platformu Twitter'da ardı ardına teşekkür ve veda mesajları yayınlayan ekibin tüm oyuncu ve çalışanları; set arkadaşlarına, diziye ve hayranlarına teşekkür ederek veda ettiler. Dizinin iptali ise özellikle Marvel hayranları tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Netflix ise yaptığı açıklamada Daredevil karakterinin farklı Marvel projelerinde yer alabileceğini ima etti. Kim bilir belki de yakında çok sevilen bu karakteri bir Avengers yapımında görürüz.