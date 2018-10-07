Daredevil'in 3. Sezonundan Yeni Fragman Geldi

19 Ekim 2018'de Netflix'te yerini alacak Daredevil'in 3. sezonundan yeni görüntüler ve yepyeni bilgiler geldi.

Daredevil'in 3. sezonunun oyuncuları ve kamera arkası ekibi, Hells Kitchen'ın şeytanının yeni hedefi ve daha da önemlisi, yeni düşmanı hakkında bilgiler vermek için New York Comic-Con'da bir araya geldi.

Bu sezon Wilson Bethel'in rolü, prodüktor Jeff Loeb'e göre "Marvel'ın en kötü sırrı" idi. Wilson Bethal, şu anda Dex olarak da bilinen FBI ajanını oynuyor ancak hayranlar, Bullseye'ın diziye katılacağını tahmin etmekte. Tüm bunlara rağmen Daredevil oyuncuları ve ekibi hiçbir dedikoduyu onaylamamakta veya reddetmemekte ısrarcılardı. "O kadar delirmiştik ki, birisi gelip fotoğrafını çeker diye, yazarın odasındaki mantar panoyu bile çıkartmıştık" dediler.

Wilson Bethel, fragman gösterimi sonrası, Benjamin Poindexter'ın Bullseye olma hikayesini anlatacakları için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Panelde Bullseye'ın FBI ajanlığından nasıl kötü adama dönüştüğü konusunda da konuşuldu. Aynı zamanda panelde yayınlanan kesitte, Fiks'in kendi avantajları için kullandığı Poindexter'ın, üzücü bir hikayesi olduğu gösterildi.