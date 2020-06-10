PS5 Trolleme Girişimi, MediaMarkt'ın Engeline Takıldı

Kimliği henüz bilinmeyen bir ya da birkaç kişi, MediaMarkt'ın ismini kullanarak bir troll girişiminde bulundu. Sahte bir MediaMarkt ürün sayfasıyla PS5'in fiyatını ve tasarımını sızdırdıklarını iddia eden troller, MediaMarkt İspanya'nın ağına takıldı.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, uzunca bir süredir beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'i yarın düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. PS5 için heyecanın yükselmesi, sosyal medya trollerini de harekete geçirdi.

PlayStation 5 ile ilgili olarak bugüne dek onlarca konsept tasarım hazırlandı. Hatta bu tasarımların sonuncusu dün itibarıyla gün yüzüne çıktı ve bizler de PlayStation 5 için hazırlanan son konsept tasarımı sizlerle paylaştık. Şimdiyse kim ya da kimler oldukları bilinmeyen sosyal medya trolleri, MediaMarkt'ın ismini ve PS5 için oluşturulmuş bir konsepti kullanarak sahte bir ürün sayfası oluşturdu. Oluşturulan görüntüde PlayStation 5'in tasarım ve fiyatı, MediaMarkt'ta görüntülenmeye başlamış olarak gösteriliyordu.

PlayStation 5 için tasarlanan sahte MediaMarkt ürün sayfası

MediaMarkt İspanya'ya ait olduğu iddia edilen görselde yer alan bilgilere göre PlayStation 5, yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi görünecekti. Ayrıca servis edilen görüntülere göre PlayStation 5, 499 euro (yaklaşık 4.000 TL) gibi bir fiyat karşılığında satışa sunulacaktı. Söz konusu görüntülerin yayılmaya başlamasıyla harekete geçen MediaMarkt İspanya, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"Gelecekten mi geliyor yoksa Photoshop kursunda aldığı ilk ders mi?"

MediaMarkt İspanya'nın Twitter hesabından yapılan resmi açıklamada, troll girişiminde yer alan görüntülere de yer verildi. Olaya esprili bir dille yaklaşan MediaMarkt ekibi, bunu hazırlayan kişinin gelecekten mi geldiğini yoksa Photoshop kursundaki ilk dersinin bu mu olduğunu sordu.

Trollerin kullandığı görsel, bir konsept tasarıma ait

PlayStation 5 ile ilgili servis edilen sahte görüntülere yakından baktığımız zaman, PlayStation 5'in genel görünümünün bir yerlerden tanıdık geldiğini görüyoruz. Bu görselde kullanılan tasarım, ilk kez geçtiğimiz ay gün yüzüne çıkmıştı. Hatta bu konuyu sizlere aktarmıştık ve bu tasarımın Brian C Worton'a ait olduğunu söylemiştik.