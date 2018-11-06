Deadwood, Aynı Oyuncu Kadrosu ile Film Olarak Geri Dönüyor

Yeni bir açıklama yayınlayan HBO, 2006 yılında sona eren vahşi batı temalı dizisi Deadwood'ın film olarak aynı oyuncu kadrosu ile geri döneceğini duyurdu.

Game of Thrones başta olmak üzere dünya çapında üne sahip pek çok dizinin yapımcısı olan HBO’nun 2004-2006 yılları arasında 12’şer bölümlük 3 sezon halinde yayınladığı Deadwood dizisi, yeni senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve dinamik atmosferi ile film olarak geri dönüyor.

Deadwood filminde unutulmaz karakterlerinin aradan geçen 10 yılın ardından Güney Dakota’nın eyalet oluşunu kutlamak için bir araya geleceğini söyleyen HBO, ‘eski çatışmalar yeniden canlanacak, ittifaklar yeniden test edilecek ve yaralar yeniden açılacak’ dedi. Bu açıklamadan anladığımız kadarı ile film, karakterlerin yaşlanmış olması dışında dinamizminden ve atmosferinden hiçbir şey kaybetmemiş halde karşımıza çıkacak.

Film ile birlikte Ian McShane, Al Swearengen; Timothy Olyphant, Seth Bullock; Robin Weigert, “Calamity” Jane Canary; Paula Malcomson, Trixie; Brad Dourif, Doc Cochran; John Hawkes, Sol Star; William Sanderson, E.B. Farnum ve Gerald McRaney, George Hearst rolleri ile 12 yıllık aranın ardından yeniden vahşi batının tozlu arazilerinde karşımıza çıkacak.