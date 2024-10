Hideo Kojima, Death Stranding 2'nin 2025'te çıkacağını doğruladı. Oyun, PS5 için geliştirilmekte ve yeni karakterler içeriyor.

Hideo Kojima, merakla beklenen Death Stranding 2: On The Beach’in 2025’te çıkacağını doğruladı. Bazı öngörülemeyen durumlar nedeniyle oyunun kesin çıkış tarihiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Kojima, son PlayStation sunumunda, oyunun çıkış tarihinin belirlenmiş olduğunu ancak etkinlikte bunu paylaşamadığını dile getirdi. “Bugün çıkış tarihini açıklamadım ama yıl zaten belirlendi ve ona hazırlık yapıyorum,” ifadelerini kullandı. 2025 yılı için planlanan oyunun duyurusunu yaptı.

Death Stranding 2'nin çıkışı, PlayStation için özel mi olacak?

Death Stranding 2, PS5 için geliştirilmekte ve PS5 Pro’nun çıkışıyla birlikte bu yeni nesil konsolda da yer alması bekleniyor. Oyun, 2019'da büyük ilgi gören ilk oyunun doğrudan devamı olarak karşımıza çıkacak.

Kojima, karakterler Sam 'Porter' Bridges ve Fragile'in yanı sıra yeni Hollywood oyuncularının da hikayeye katılacağını açıkladı. On The Beach’in belirli bir süreliğine PlayStation'a özel olma ihtimali bulunuyor, dolayısıyla ileride PC platformuna geçiş yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.