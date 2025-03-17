Yılın en çok beklenen oyunlarından Death Stranding 2: On the Beach, ön siparişe açıldı. Oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu.

Oyun dünyasının efsane ismi Hideo Kojima’nın sevilen oyunu Death Stranding’in devamı Death Stranding 2: On the Beach’in çıkmasına az bir süre kalmıştı. Oyunseverler de Sam isimli sevilen karakterin hikâyesini devam ettirecek yapımın ön siparişe açılmasını bekliyordu. Beklenen gün geldi. PS5 özel oyunu olacak Death Stranding 2: On the Beach, PlayStation Store üzerinden resmen ön siparişe açıldı. Böylece Türkiye fiyatı da belli oldu. Death Stranding 2: On the Beach Türkiye fiyatı Versiyon Fiyatı Standart Sürüm 2.799 TL Dijital Deluxe Sürüm 3.149 TL Oyunun PlayStation sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Death Stranding 2: On the Beach çıkış tarihi Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Death Stranding 2: On the Beach fragmanı Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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