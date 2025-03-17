Oyun dünyasının efsane ismi Hideo Kojima’nın sevilen oyunu Death Stranding’in devamı Death Stranding 2: On the Beach’in çıkmasına az bir süre kalmıştı. Oyunseverler de Sam isimli sevilen karakterin hikâyesini devam ettirecek yapımın ön siparişe açılmasını bekliyordu.
Beklenen gün geldi. PS5 özel oyunu olacak Death Stranding 2: On the Beach, PlayStation Store üzerinden resmen ön siparişe açıldı. Böylece Türkiye fiyatı da belli oldu.
Death Stranding 2: On the Beach Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|Standart Sürüm
|2.799 TL
|Dijital Deluxe Sürüm
|3.149 TL
Oyunun PlayStation sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Death Stranding 2: On the Beach çıkış tarihi
Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.
Death Stranding 2: On the Beach fragmanı