Death Stranding 2 Ön Siparişe Açıldı: Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

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Yılın en çok beklenen oyunlarından Death Stranding 2: On the Beach, ön siparişe açıldı. Oyunun Türkiye fiyatı da belli oldu.

Oyun dünyasının efsane ismi Hideo Kojima’nın sevilen oyunu Death Stranding’in devamı Death Stranding 2: On the Beach’in çıkmasına az bir süre kalmıştı. Oyunseverler de Sam isimli sevilen karakterin hikâyesini devam ettirecek yapımın ön siparişe açılmasını bekliyordu.

Beklenen gün geldi. PS5 özel oyunu olacak Death Stranding 2: On the Beach, PlayStation Store üzerinden resmen ön siparişe açıldı. Böylece Türkiye fiyatı da belli oldu.

Death Stranding 2: On the Beach Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı
Standart Sürüm 2.799 TL
Dijital Deluxe Sürüm 3.149 TL

Oyunun PlayStation sayfasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Death Stranding 2: On the Beach çıkış tarihi

Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.

Death Stranding 2: On the Beach fragmanı

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