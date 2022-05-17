Sosyal medyada günümüzden onlarca yıl önce çekilmiş bir fotoğrafın video haline getirildiğini görmüşsünüzdür. Bu büyülü değişim Deep Nostalgia uygulaması sayesinde yapılıyor. Gelin Deep Nostalgia nedir, nasıl kullanılır yakından bakalım ve kendi fotoğraflarınızı nasıl bir video haline getireceğinizi görelim.

Günümüz teknolojisi sayesinde artık alışmış olsak bile aslında fotoğraf ve video çekmek oldukça yeni bir teknoloji. Eskiden insanların özel günlerde çektirdiği yalnızca birkaç fotoğraf olurdu, video ise sıradan kullanıcılar için hayal gibi bir şeydi. Yani aile büyüklerinizin bir videosu olması çok az bir ihtimal. Deep Nostalgia uygulaması tam da bu noktada devreye giriyor ve onlarca yıl önce yaşamış insanların tek bir fotoğrafından hareketli bir görüntü elde etmenizi sağlıyor.

Deep Nostalgia için fotoğrafı videoya dönüştüren bir uygulama demek abartılı olabilir. Çünkü uygulamanın yaptığı dönüşüm fotoğrafı videodan çok bir GIF’e benzetiyor. Yine de fotoğraf üzerinden yaptığı canlandırmalar o kadar gerçekçi ki iyi bir düzenleme ile gerçekten fotoğraftaki kişinin canlandığını görebilirsiniz. Gelin Deep Nostalgia nedir, nasıl kullanılır biraz daha yakından bakalım ve kendi fotoğraflarınızı nasıl bir video haline getireceğinizi görelim.

Deep Nostalgia nedir, nasıl kullanılır?

Deep Nostalgia nedir?

MyHeritage tarafından geliştirilen ve yayınlanan Deep Nostalgia, aslında bir aile ağacı oluşturma uygulaması. Uygulamaya kendinizden başlayarak sırasıyla ailenizi ekliyor, görseller oluşturuyor ve aile özellikleriniz üzerinden dünyadaki diğer benzer kişileri bulabiliyorsunuz. Yani Deep Nostalgia ile uzak bir akrabanızı keşfetmeniz bile mümkün.

Deep Nostalgia uygulamasını bu yazının konusu yapan ise eski fotoğrafları videoya dönüştürme özelliği. Diyelim aile ağacınıza büyükannenizi eklediniz ve kendisinin yalnızca tek bir fotoğrafı var. Uygulamanın algoritması ile bu fotoğrafın bazı hareketler yapmasını sağlayarak fotoğrafı hareketli bir görüntüye dönüştürebilirsiniz.

Deep Nostalgia ne işe yarar?

Deep Nostalgia uygulaması üzerinden tamamen eğlence amacıyla kendi aile soy ağacınızı oluşturabilir ve aile büyüklerinizin eski fotoğraflarını hareketli birer görüntüye dönüştürebilirsiniz. Aile soy ağacı oluşturmadan da yalnızca siyah beyaz ya da renkli fotoğraflar yükleyerek bunları kısa videolara dönüştürmeniz mümkün.

Deep Nostalgia uygulamasının tamamen eğlence amaçlı olduğunu belirtmek gerekiyor çünkü uygulamanın bazı fotoğraflar üzerinde yaptığı çalışmalar gerçekten büyüleyici. Zaten internet sitesinde de bu konuda kullanıcıları uyarıyor ve tanınmış kişilerin fotoğrafları üzerinde bu tür bir işlem yapılmamasını söylüyor. Ufak bir seslendirme ile ortaya oldukça gerçekçi sonuçlar çıkabilir.

Deep Nostalgia nasıl indirilir?

Deep Nostalgia mobil uygulamasını Google Play Store üzerinden Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza ya da App Store üzerinden iOS işletim sistemine mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz. Eğer yalnızca birkaç işlem yapmak istiyor ve mobil uygulamayı indirmek istemiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden Deep Nostalgia internet sitesini açarak da fotoğrafları hareketli görüntülere dönüştürebilirsiniz.

Deep Nostalgia nasıl kullanılır?

Adım #1: Deep Nostalgia mobil uygulamasını ya da internet sitesini açın.

Deep Nostalgia mobil uygulamasını ya da internet sitesini açın. Adım #2: Ücretsiz kayıt olun.

Ücretsiz kayıt olun. Adım #3: Fotoğraf Yükle butonuna tıklayarak hareketlendirmek istediğiniz görseli yükleyin.

Fotoğraf Yükle butonuna tıklayarak hareketlendirmek istediğiniz görseli yükleyin. Adım #4: Görsel hareketlerini seçin.

Görsel hareketlerini seçin. Adım #5: Hareketlendirdiğiniz görseli kaydedin ya da paylaşın.

Adım #1: Deep Nostalgia mobil uygulamasını ya da internet sitesini açın:

Deep Nostalgia nasıl indirilir? başlığı altında verdiğimiz uygulama indirme butonlarını kullanarak App Store üzerinden iOS, Google Play Store üzerinden Android cihazlarınıza Deep Nostalgia mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirmeden yalnızca Deep Nostalgia internet sitesi üzerinden de fotoğraflarınızı hareketli görüntülere dönüştürebilirsiniz.

Adım #2: Ücretsiz kayıt olun:

Deep Nostalgia hizmetini kullanmak için sisteme üye olmanız gerekiyor. Sisteme üye olmak tamamen ücretsiz. Ücretsizlik üyelikte sınırlı fotoğraf hareketlendirme hakkınız var. Ücretli abonelik seçeneğinde ise sınırsız fotoğrafı hareketli görüntüye dönüştürebiliyor ve çok daha fazla animasyon ekleyebiliyorsunuz.

Adım #3: Fotoğraf Yükle butonuna tıklayarak hareketlendirmek istediğiniz görseli yükleyin:

Deep Nostalgia mobil uygulamasını ya da internet sitesini açtıktan sonra Fotoğraf Yükle butonuna dokunun / tıklayın. Uygulama aynı anda yalnızca tek bir fotoğraftaki, tek bir kişiyi hareketlendirebiliyor. Fotoğrafta birden çok kişi varsa sırayla hareketlendirin. Yüklediğiniz fotoğrafın kalitesinin yüksek olmasına dikkat edin.

Adım #4: Görsel hareketlerini seçin:

Ücretsiz üyeler, Deep Nostalgia üzerinden hareketlendirmek istedikleri fotoğraflara belirli animasyonları ekleyebilirler. Ücretli abonelerde ise bu seçenekler çok daha fazladır. Yine de ücretsiz üyeler bile pek çok farklı animasyon ile fotoğraflardaki kişilere oldukça ilginç hareketler ekleyerek kendi videolarını oluşturabilirler.

Adım #5: Hareketlendirdiğiniz görseli kaydedin ya da paylaşın:

Deep Nostalgia sistemine üye olup, fotoğraf yükleyip, hareketlendirdikten sonra dilerseniz oluşturduğunuz videoları tüm sosyal medya platformlarında tek dokunuşla paylaşabilirsiniz. Dilerseniz oluşturduğunuz hareketli görüntüleri yalnızca galerinize indirerek kendinize saklayabilirsiniz.

Deep Nostalgia nasıl çalışır?

Deep Nostalgia sistemi, MyHeritage tarafından geliştirilmiş özel bir sürücü algoritması kullanıyor. Kullanıcı bir fotoğraf yükledikten sonra seçilen animasyonlara göre bu algoritma devreye giriyor ve söz konusu animasyonları fotoğrafın üzerinde uyguluyor. Ortaya çıkan sonuçlar bazen tam anlamıyla büyüleyici olsa da aslında bu son derece basit bir algoritma.

Algoritmanın basit olduğunu, yüklediğiniz fotoğraftan anlayabilirsiniz. Kişinin tam olarak objektife baktığı ve yüzünün tamamının göründüğü fotoğraflarda Deep Nostalgia oldukça iyi bir iş çıkarıyor. Ancak fotoğraftaki kişinin yüzü biraz yan duruyorsa, tamamı görünmüyorsa ya da farklı bir duruş açısı varsa Deep Nostalgia algoritması oldukça komik sonuçlar doğurabilir.

Deep Nostalgia hakkında bilmeniz gerekenler:

MyHeritage tarafından geliştirilen Deep Nostalgia aile soy ağacı oluşturma ve fotoğraf hareketlendirme uygulaması, kullanıcılarına aile büyüklerinin fotoğraflarını kısa birer videoya dönüştürme imkanı veriyor. Deep Nostalgia, hem siyah beyaz hem de renkli fotoğrafları hareketlendirebiliyor. Uygulamaya yüklediğiniz görüntülerin kalitesi düşük olsa bile MyHeritage Photo Enhancer özelliği ile kalitesini olabilecek en iyi hale getiriliyor.

Deep Nostalgia uygulamasını indirmek, üye olmak ve temel kullanım tamamen ücretsiz. Ancak ücretsiz kullanım seçenekleri biraz sınırlı. Bu nedenle eğer Deep Nostalgia uygulamasını sevdiyseniz, sık sık fotoğraf hareketli görüntülere dönüştürecekseniz ve haketlendirdiğiniz fotoğraflara çok daha fazla animasyon eklemek istiyorsanız ücretli abonelik seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Deep Nostalgia uygulaması üzerinden canlandıracağınız fotoğrafı farklı araçlar ile tarayarak dijital ortama aktarabilir ya da direkt olarak fotoğrafını çekebilirsiniz. Ancak uygulama, bu işlem için de Deep Nostalgia arayüzünü kullanmanızı öneriyor. Çünkü yapacağı işlemleri en iyi kendi bildiği için tarama sırasında da buna uygun bir düzenleme ve geliştirme yapıyor.

Aile soy ağacı oluşturabileceğiniz ve fotoğraflarınızı hareketli birer görüntüye dönüştürebileceğiniz Deep Nostalgia nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve uygulama hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Deep Nostalgia uygulamasını kullandıysanız deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.