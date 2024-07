Ferrari, Deepfake Video ile Dolandırılmanın Eşiğinden Döndü

İtalyan otomotiv devi Ferrari, deepfake ile gerçekleştirilen bir dolandırıcılık girişiminden kurtulmayı başardı.

Son yılların belki de en korkutucu teknolojilerinden biri olan deepfake, son olarak Ferrari'yi hedef alan oldukça sofistike bir dolandırıcılık girişimi ile birlikte yeniden gündeme geldi. Saldırı gerçekten de bir yöneticinin zekâsı sayesinde son anda atlatılmış.

İddialara göre o gün Ferrari'nin yönetim seviyesindeki kişiler için oldukça sıradan bir şekilde başlasa da, bir anda yönetim kurulu üyeleri firmanın CEO'su Benedetto Vigna'dan mesajlar aldı. Bu mesajlarda Vigna, yeni bir satın alma için yönetim kurulu ile görüşmek istediğini belirtti, en azından kendini Vigna olarak tanıtan kişinin mesajı bu şekildeydi.

"Üzgünüm, Benedetto."

Mesajlar Vigna'nın kendi telefonundan gelmemişti. WhatsApp mesajını atan hesabın profil resmi de normalde Vigna'nın kullandığı profil fotoğrafından farklıydı. Vigna taklitçisi de bir sonraki mesajında "Avukatlarımızın size ileteceği NDA (gizlilik belgesi) belgelerini hemen imzalayın. İtalyan hükümeti ve Milan Borsası da konuyla ilgili bilgilendirildi. Lütfen hazır olun." ifadesini kullandı. Hatta gizlilik gerekçesiyle farklı telefondan "aradığını" ifade etti. Elbette bunun için deepfake teknolojisini kullandı.

Durumdan şüphelenen bir yönetici ise Ferrari'yi belki de büyük bir kayıptan şüpheciliği ile kurtardı. Bu yönetici, "Üzgünüm Benedetto, sen olduğundan emin olmak zorundayım. Geçtiğimiz günlerde bana önerdiğin kitabın adı neydi?" diye sordu. Taklitçi ise doğru cevap olan Decalogue of Complexity: Acting, Learning and Adapting in the Incessant Becoming of the World yerine sadece telefonu kapattı.

Konuyla ilgili olarak henüz Ferrari'den resmi bir açıklama gelmedi.