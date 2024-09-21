Bir dönem belediye dağıtmamış gibi herkesin bileğinde olan denge bilekliklerine ne olduğunu anlattık. Gerçekten işe yarıyor muydu?

Bir zamanlar hangi ülkeye giderseniz gidin, hangi ünlünün veya sıradan bir kişinin bileğine bakarsanız bakın görebileceğiniz denge bileklikleri vardı. Belki sizin de bileğinizde bir tane vardı.

O dönemleri kasıp kavuran, sokaklarda satılan bu bileklikler tam olarak neyin nesiydi ve bir anda nereye kaybolmuştu? 2000’li yılların başına doğru bir yolculuğa çıkalım…

Temelden başlayalım: Denge bilekliklerini kim bulmuştu ve ne işe yarıyordu?

Troy ve Josh Rodarmel adlı iki kardeşin sahip olduğu “Power Balance” adlı şirketin 2007 senesinde ortaya çıkardığı denge bilekliklerinin iddiası, vücudun enerjisini dengelediğiydi.

Hatırlarsanız silikon bir bilekliğin üstünde hologramlı bir yuvarlak yerleştirilmişti. İşte bu hologramın o etkiyi yarattığı öne sürülüyordu ancak bilimsel bir kanıtı yoktu.

Ürün, kısa sürede büyük bir popülariteye ulaşmıştı ve sporculardan tutun sanatçıların ve sıradan insanların bileklerine kadar her yerde görebiliyordunuz. Tabii yollarda satılan çakmaları da cabası. Eğer siz de o dönem denge bilekliği aldıysanız muhtemelen çakmaydı.

Peki ne oldu da denge bileklikleri bu kadar popülerken bir anda silinip gitti?

2011 senesinde, Tüketici Koruma Komisyonu, şirket ve bileklikler hakkında bir inceleme başlattı ve tanıtımlara ilişkin ihlaller yaptıklarını, yanıltıcı iddialar ileri sürdüklerini ortaya koydu.

Power Balance’in internet sitesindeki bu iddiaların kaldırılmasını istediler ve şirket de durumu kabul ederek şöyle dedi: "İddialarımızı destekleyecek güvenilir bir bilimsel kanıt olmadığını kabul ediyoruz."

Bu olayın ardından 57 milyon dolar gibi yüklü miktarda tazminat ödeyerek iflas ettiler ancak pes etmeyip şirketi yeniden canlandırmak için çalışmaya devam ettiler. Gerçekten hayret edilesi bir çaba…

Günümüzde hâlâ denge bileklikleri var.

Her ne kadar artık eski popülerliği kalmasa da, “Bunu kim alır?” diye düşünüyor olsak da Power Balance’in internet sitesinde satışı 30 dolardan devam ediyor ancak birçoğumuz bir silikon parçasının enerjimizi dengeleyeceğine inanmıyoruz…

Denge bilekliğini bileğinde görebileceğiniz bazı ünlüler:

Siz de bir dönem bu bilekliklerden kullanmış mıydınız? Yorumlara yazın!

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