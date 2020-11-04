Depremzedelerin Üzerine Örtülen Sarı Örtü Ne İşe Yarıyor?

İzmir depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken vatandaşlar, yaralıların üzerine örtülen sarı örtüyü merak etmeye başladılar. Bu örtüyle ilgili açıklamalarda bulunan Acil Tıp Uzmanı Dr. Sarper Yılmaz, örtünün ne olduğunu ve ne işe yaradığını açıkladı.

30 Ekim'de gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki İzmir Seferihisar depremi sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Umutlar, artık yavaş yavaş tükeniyor olsa da arama kurtarma ekipleri, bir cana daha ulaşabilmek için elinden geleni yapıyorlar. Ancak arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden kamuoyu, son günlerde bir detaya yoğunlaşmış durumda. Bu detay, enkaz altından çıkarılan yaralıların üzerine örtülen sarı renkli bir örtü. Peki bu örtü ne işe yarıyor?

Acil Tıp Uzmanı Dr. Sarper Yılmaz, yaralıların üzerine örtülen o sarı örtü ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Söz konusu örtünün alüminyum yanık örtüsü olduğunu söyleyen Sarper Yılmaz, bu örtünün kullanış amacını da açıkladı. Yılmaz'a göre sarı renkli örtü, hastanın vücut sıcaklığını sabit tutuyor, olası yaralanma durumlarında vücudun sıvı kaybetmesini engelliyor ve yanık durumlarında, vücut ağrılarının engellenmesini sağlıyor.

Sarper Yılmaz'ın Twitter'dan yaptığı açıklamalara göre bu örtünün üst taraftaki rengi sarıyken alt tarafı metal. Ayrıca renklerin de bir önemi var. Şöyle ki sarı renk vücudun ısıtılmasını, metal renk ise vücudun soğutulmasını sağlıyor. Arama kurtarma ekipleri, sadece bu deprem için değil tüm durumlarda hastanın durumuna göre örtünün duruşunu belirliyorlar.

Örtünün adının daha çok yanık battaniyesi olarak da bilindiğini söyleyen doktor, bu isimden dolayı içinde yün ya da kumaş gibi maddelerin bulunduğunun düşünüldüğünü ancak böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Ayrıca Yılmaz'a göre bu ürün, iş yerleri ve deprem çantalarında bulunmalı. Yanık battaniyesi ile ilgili ufak bir Google araması gerçekleştirdiğimizde ise bu ürüne erişmenin çok kolay olduğunu görüyoruz...