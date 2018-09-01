Devler Kapışıyor: Sony Xperia XZ3 vs Samsung Galaxy S9 Plus

2018'in en iddialı iki amiral gemi cihazını kıyasladık. Sony'nin çiçeği burnunda telefonu Xperia XZ3, Galaxy S9 Plus'a karşı.

Son yıllarda akıllı telefon piyasasında rekabete pek dahil olamayan Sony, bu durumu değiştirmek istiyor. Sony'nin yeni tasarım anlayışına sahip olan Xperia XZ3 de bu çabanın ilk ürünü. Şirketin en yeni amiral gemisi konumunda olan Xperia XZ3, bu sefer oldukça iddialı geliyor. Şimdi gelin Xperia XZ3'ü en büyük rakiplerinden Samsung Galaxy S9 Plus ile kıyaslayalım.

Tasarım

Sony, Xperia XZ2 ile beraber yaptığı radikal tasarım değişikliğinin ardından; XZ3'ü aynı tasarım anlayışının biraz daha geliştirilmiş haliyle kullanıcılara sunuyor. XZ3 ile eskisinden çok daha ince alt ve üst çerçevelere kavuşan tasarım, günümüz koşullarına 'yaklaşmayı' başarıyor.

Her iki telefon da gayet iyi tasarımlara sahip. Ancak Galaxy S9 Plus, daha şık görünümü ve ince çerçeveleriyle tasarım konusunda XZ3'ün bir tık önünde yer alıyor.

Ekran

Her iki telefonda muhteşem görünen OLED ekranla geliyor. 6 inçlik 1440*2880 çözünürlüğünde ekranı bulunan Xperia XZ3, ekran anlamında günümüzün en iyi cihazlarından biri. 6.2 inçlik Samsung Galaxy S9 Plus'ın ekranı ise 'tartışmaya kapalı' bir şekilde çok iyi. Sony, 2018 yılında ekran bakımından Samsung'u yakalamayı başarmış durumda.

Arayüz

Arayüz anlamında her iki telefonda oldukça iyi durumda. Sony'nin bizlere sunduğu arayüz saf Android deneyimine biraz daha yakınken, Samsung'un arayüzü Samsung Experience ise biraz daha işlevsel özellikle geliyor. Ancak burada tercih tamamen size ait.

Kamera

Sony Xperia XZ3'ün kamera tarafına baktığımızda, bir önceki modeldeki gibi 19 MP'lik f/2.0 açıklığında tekli bir kamera kurulumu görüyoruz. HDR video kaydı ve 960fps ağır çekim video kaydı gibi ilgi çekici özellikler bulunan XZ3'ün kamerası, yine de günümüz amiral gemilerinden bir tık geride gibi görünüyor.

Xperia XZ3'ün kamerasının ilk testleri ortaya çıktıktan sonra yorum yapmak daha doğru olacaktır, ancak yine de Samsung biraz daha iddialı görünüyor.

Sonuç

Her iki telefonda gücünü Snapdragon 845 platformundan alıyor. (Türkiye'de satılan Galaxy S9 Plus'ta Exynos 9810 bulunmakta.) Teknik özellikler bakımından gerçek birer 'amiral gemisi' olan iki cihaz da satın alındığında kesinlikle pişmanlık yaratmayacaktır. Fiyatları da birbirine oldukça yakın olan iki telefonda tercih size kalıyor, ancak kamera ve tasarım anlamında Samsung biraz daha önde gibi duruyor.