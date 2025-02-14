28. DICE Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Astro Bot, bu töreni de âdeta süpürdü.

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden olan DICE Ödülleri’nin bu yılki ayağı bugün resmen gerçekleştirildi. Bu yıl 28’incisi düzenlenen etkinlikte, birçok farklı kategorilerden oyunlara ödüller dağıtıldı.

DICE 2025 Ödülleri’ni, PlayStation oyunları öne çıktı. Astro Bot, en büyük ödül de dahil 5 ödül kazanırken Helldivers 2 gibi yapımlara da ödül yağdı. Yeni Xbox oyunu Indiana Jones and the Great Circle da en çok ödül alan oyunlar arasındaydı. Aşağıdan tüm kazananlara ulaşabilirsiniz.

DICE 2025'te ödül kazanan oyunlar

Yılın oyunu

Astro Bot - KAZANAN

Balatro

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

Indiana Jones and the Great Circle

Animasyonda üstün başarı

Astro Bot - KAZANAN

Call of Duty: Black Ops 6

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Neva

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Sanat yönetiminde üstün başarı

Black Myth: Wukong - KAZANAN

Indiana Jones and the Great Circle

LEGO Horizon Adventures

The Plucky Squire

Senua's Saga: Hellblade II

Karakter konusunda üstün başarı

Indiana Jones and the Great Circle - Dr. Henry "Indiana" Jones - KAZANAN

1000xRESIST - Watcher

FINAL FANTASY VII REBIRTH - Yuffie Kisaragi

INDIKA - Indika

Senua's Saga: Hellblade II - Senua

Orijinal müzikte üstün başarı

Helldivers 2 - KAZANAN

Astro Bot

Monument Valley 3

Senua's Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Ses tasarımında üstün başarı

Helldivers 2 - KAZANAN

Frostpunk 2

Monument Valley 3

Senua's Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Hikâye konusunda üstün başarı

Indiana Jones and the Great Circle - KAZANAN

1000xRESIST

Metaphor: ReFantazio

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You're Here!

Teknik başarı

Astro Bot - KAZANAN

- Batman: Arkham Shadow

Indiana Jones and the Great Circle

Senua's Saga: Hellblade II

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Yılın aksiyon oyunu

Helldivers 2 - KAZANAN

Batman: Arkham Shadow

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Stellar Blade

Yılın macera oyunu

Indiana Jones and the Great Circle - KAZANAN

1000xRESIST

ANIMAL WELL

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Prince of Persia: The Lost Crown

Yılın aile oyunu

Astro Bot - KAZANAN

Cat Quest III

Little Kitty, Big City

The Plucky Squire

Super Mario Party Jamboree

Yılın dövüş oyunu

TEKKEN 8 - KAZANAN

Blazing Strike

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

UNDERDOGS

Yılın yarış oyunu

F1 24 - KAZANAN

MotoGP™24

NIGHT-RUNNERS™ PROLOGUE

Yılın RPG oyunu

Metaphor: ReFantazio - KAZANAN

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Dragon Age: The Veilguard

ELDEN RING: Shadow of the Erdtree

Like a Dragon: Infinite Wealth

Yılın Spor oyunu

MLB The Show 24 - KAZANAN

EA SPORTS College Football 25

EA SPORTS FC 25

NBA 2K25

Yılın strateji/simülasyon oyunu

Balatro - KAZANAN

Caves of Qud

Frostpunk 2

Tactical Breach Wizards

Satisfactory

Sürükleyicilikte (VR) teknik başarı

Starship Home - KAZANAN

Alien: Rogue Incursion

Batman: Arkham Shadow

Skydance's BEHEMOTH

UNDERDOGS

Yılın sürükleyici (VR) oyunu

Batman: Arkham Shadow - KAZANAN

Escaping Wonderland

Skydance's BEHEMOTH

UNDERDOGS

Alien: Rogue Incursion

Bağımsız oyunlarda üstün başarı

Balatro - KAZANAN

Halls of Torment

Monument Valley 3

Paper Trail

Wuthering Waves

Yılın online oyunu

Helldivers 2 - KAZANAN

Marvel Rivals

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV: Vessel of Hatred

Oyun tasarımında üstün başarı

Astro Bot - KAZANAN

Balatro

Helldivers 2

UFO 50

ANIMAL WELL

Oyun yönetmenliğinde üstün başarı