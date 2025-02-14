Yılın En İyi Oyunları Belli Oldu: İşte 2025 DICE Ödülleri'nin Kazananları

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28. DICE Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Astro Bot, bu töreni de âdeta süpürdü.

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden olan DICE Ödülleri’nin bu yılki ayağı bugün resmen gerçekleştirildi. Bu yıl 28’incisi düzenlenen etkinlikte, birçok farklı kategorilerden oyunlara ödüller dağıtıldı.

DICE 2025 Ödülleri’ni, PlayStation oyunları öne çıktı. Astro Bot, en büyük ödül de dahil 5 ödül kazanırken Helldivers 2 gibi yapımlara da ödül yağdı. Yeni Xbox oyunu Indiana Jones and the Great Circle da en çok ödül alan oyunlar arasındaydı. Aşağıdan tüm kazananlara ulaşabilirsiniz.

DICE 2025'te ödül kazanan oyunlar

Yılın oyunu

  • Astro Bot - KAZANAN
  • Balatro
  • Black Myth: Wukong
  • Helldivers 2
  • Indiana Jones and the Great Circle 

Animasyonda üstün başarı

  • Astro Bot - KAZANAN
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Neva
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Sanat yönetiminde üstün başarı

  • Black Myth: Wukong - KAZANAN
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • LEGO Horizon Adventures
  • The Plucky Squire
  • Senua's Saga: Hellblade II

Karakter konusunda üstün başarı

  • Indiana Jones and the Great Circle - Dr. Henry "Indiana" Jones - KAZANAN
  • 1000xRESIST - Watcher
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH - Yuffie Kisaragi
  • INDIKA - Indika
  • Senua's Saga: Hellblade II - Senua

Orijinal müzikte üstün başarı

  • Helldivers 2 - KAZANAN
  • Astro Bot
  • Monument Valley 3
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • Star Wars Outlaws

Ses tasarımında üstün başarı

  • Helldivers 2 - KAZANAN
  • Frostpunk 2
  • Monument Valley 3
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • Still Wakes the Deep

Hikâye konusunda üstün başarı

  • Indiana Jones and the Great Circle - KAZANAN
  • 1000xRESIST
  • Metaphor: ReFantazio
  • Still Wakes the Deep
  • Thank Goodness You're Here!

Teknik başarı

  • Astro Bot - KAZANAN
  • Batman: Arkham Shadow
  • Indiana Jones and the Great Circle
  • Senua's Saga: Hellblade II
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

Yılın aksiyon oyunu

  • Helldivers 2 - KAZANAN
  • Batman: Arkham Shadow
  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Stellar Blade

Yılın macera oyunu

  • Indiana Jones and the Great Circle - KAZANAN
  • 1000xRESIST
  • ANIMAL WELL
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
  • Prince of Persia: The Lost Crown

Yılın aile oyunu 

  • Astro Bot - KAZANAN
  • Cat Quest III
  • Little Kitty, Big City
  • The Plucky Squire
  • Super Mario Party Jamboree

Yılın dövüş oyunu

  • TEKKEN 8 - KAZANAN
  • Blazing Strike
  • DRAGON BALL: Sparking! ZERO
  • Mortal Kombat 1: Khaos Reigns
  • UNDERDOGS

Yılın yarış oyunu

  • F1 24 - KAZANAN
  • MotoGP™24
  • NIGHT-RUNNERS™ PROLOGUE

Yılın RPG oyunu

  • Metaphor: ReFantazio - KAZANAN
  • FINAL FANTASY VII REBIRTH
  • Dragon Age: The Veilguard
  • ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
  • Like a Dragon: Infinite Wealth

Yılın Spor oyunu

  • MLB The Show 24 - KAZANAN
  • EA SPORTS College Football 25
  • EA SPORTS FC 25
  • NBA 2K25

Yılın strateji/simülasyon oyunu 

  • Balatro - KAZANAN
  • Caves of Qud
  • Frostpunk 2
  • Tactical Breach Wizards
  • Satisfactory

Sürükleyicilikte (VR) teknik başarı

  • Starship Home - KAZANAN
  • Alien: Rogue Incursion
  • Batman: Arkham Shadow
  • Skydance's BEHEMOTH
  • UNDERDOGS

Yılın sürükleyici (VR) oyunu 

  • Batman: Arkham Shadow - KAZANAN
  • Escaping Wonderland
  • Skydance's BEHEMOTH
  • UNDERDOGS
  • Alien: Rogue Incursion

Bağımsız oyunlarda üstün başarı

  • Balatro - KAZANAN
  • Halls of Torment
  • Monument Valley 3
  • Paper Trail
  • Wuthering Waves

Yılın online oyunu

  • Helldivers 2 - KAZANAN
  • Marvel Rivals
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Diablo IV: Vessel of Hatred

Oyun tasarımında üstün başarı

  • Astro Bot - KAZANAN
  • Balatro
  • Helldivers 2
  • UFO 50
  • ANIMAL WELL

Oyun yönetmenliğinde üstün başarı

  • Animal Well - KAZANAN
  • Lorelei and the Laser Eyes
  • Riven
  • Thank Goodness You're Here!
  • 1000xRESIST
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