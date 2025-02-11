Steam'de Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar: Baldur's Gate 3 Dahil Yüzlerce Oyunda %90 İndirimi Kaçırmayın!

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Steam, bu hafta 300'den fazla oyunu indirime soktu. %90'a varan indirimlerde birçok kaçırılmayacak fırsat sunuluyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Steam’in “Hafta Boyu Fırsatları” kampanyasıyla karşı karşıyayız. Bu hafta, 300’den fazla oyunun fiyatında kaçırmamak isteyeceğiniz %90 oranında indirimler sunuluyor. Hatta Baldur’s Gate 3 gibi büyük yapımlarda da fiyat düşüşleri var.

Steam’in bu haftaki indirimleri, 17 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Fiyatı düşen bazı oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam'de bu hafta fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Baldur's Gate 3 34,99 dolar 27,99 dolar (%20)
Left 4 Dead 2 5,79 dolar 0,57 dolar (%90)
Project Zomboid  10,49 dolar 7,02 dolar (%33)
Portal 2  5,79 dolar 0,57 dolar (%90)
Mouthwashing  7,29 dolar 5,83 dolar (%20)
Beyond: Two Souls 15,99 dolar 3,99 dolar (%75)
Back 4 Blood  59,99 dolar 5,99 dolar (%90)
Gears 5 29,99 dolar 7,49 dolar (%75)
SpeedRunners 7,99 dolar 1,59 dolar (%80)
Goat Simulator 9,99 dolar 1,99 dolar (%80)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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