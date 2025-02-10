Her yılın en büyük oyun indirim dönemlerinden biri olan kış indirimleri, Steam'in ardından şimdi de Epic Games Store'da başladı.
Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games Store olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.
Bugün başlayan Epic Games Store kış indirimleri de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Epic Games Store kış indirimleri 24 Şubat TSİ 19.00'a kadar sürecek.
Epic Games Store kış indirimlerinde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|EA SPORTS FC 25
|2.599,99 TL
|1.039,99 TL (-%60)
|Grand Theft Auto V: Premium Edition
|749 TL
|374,50 TL (-%50)
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL - (-%75)
|Red Dead Redemption
|1.749 TL
|1.399,20 TL (-%20)
|Alan Wake
|912 TL
|456 TL (-%50)
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|629,70 TL (-%70)
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|1.049,40 TL (-%40)
|Dead by Daylight
|451,05 TL
|180,42 TL (-%60)
|Frostpunk 2
|625 TL
|500 TL (-%20)
|Dragon Age: The Veilguard
|2.199,99 TL
|1.319,99 TL (-%40)
|PC Building Simulator 2
|161 TL
|107,87 TL (-%33)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|449,55 TL (-%55)
|Battlefield 1 Revolution
|1.499,99 TL
|74,99 TL (-%95)
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL (-%80)
|The Outlast Trials
|269 TL
|107,60 TL (-%60)
|Battlefield 2042
|599,99 TL
|89,99 TL (-%85)
|Need for Speed Unbound
|1.199,99 TL
|167,99 TL (-%86)
|Mafia: Trilogy
|374 TL
|93,50 TL (-%75)
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL (-%75)
Epic Games Store kış indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.