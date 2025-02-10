Epic Games Store'da yılın en sevilen indirim dönemlerinden kış indirimleri başladı.

Her yılın en büyük oyun indirim dönemlerinden biri olan kış indirimleri, Steam'in ardından şimdi de Epic Games Store'da başladı.

Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games Store olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.

Bugün başlayan Epic Games Store kış indirimleri de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Epic Games Store kış indirimleri 24 Şubat TSİ 19.00'a kadar sürecek.

Epic Games Store kış indirimlerinde dikkat çeken oyunlar

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat EA SPORTS FC 25 2.599,99 TL 1.039,99 TL (-%60) Grand Theft Auto V: Premium Edition 749 TL 374,50 TL (-%50) Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL - (-%75) Red Dead Redemption 1.749 TL 1.399,20 TL (-%20) Alan Wake 912 TL 456 TL (-%50) Hogwarts Legacy 2.099 TL 629,70 TL (-%70) Star Wars Outlaws 1.749 TL 1.049,40 TL (-%40) Dead by Daylight 451,05 TL 180,42 TL (-%60) Frostpunk 2 625 TL 500 TL (-%20) Dragon Age: The Veilguard 2.199,99 TL 1.319,99 TL (-%40) PC Building Simulator 2 161 TL 107,87 TL (-%33) Cyberpunk 2077 999 TL 449,55 TL (-%55) Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL 74,99 TL (-%95) The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 829 TL 165,80 TL (-%80) The Outlast Trials 269 TL 107,60 TL (-%60) Battlefield 2042 599,99 TL 89,99 TL (-%85) Need for Speed Unbound 1.199,99 TL 167,99 TL (-%86) Mafia: Trilogy 374 TL 93,50 TL (-%75) Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL (-%75)

Epic Games Store kış indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.