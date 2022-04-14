Fahiş Fiyat ve Stokçuluğa Karşı Ürün Takip Sistemi Kurulacak

Bugün gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ürün takibinin anlık olarak yapılmasını sağlayacak yeni bir sistem kurulması kararlaştırıldı. Sistem hakkında herhangi bir detay paylaşılmazken, toplantıda diğer önemli konuların da görüşüldüğü öğrenildi.

Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere geçtiğimiz yıl kurulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bugün yeniden bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından bir yazılı açıklama paylaşıldı. Açıklamaya göre toplantıda, son dönemdeki ekonomik gelişmeler ile küresel tedarik zincirlerindeki değişimin ve artan küresel emtia fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki etkileri konu alındı.

Bununla birlikte açıklamada Türkiye’de hayata geçirilecek yeni bir sistem de paylaşıldı. Gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler ile tarımsal üretimin artırılması ve gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesi konularının da ele alındığı toplantıda, ürün takibinin anlık olarak yapılmasını sağlayacak yeni bir dijital sistem kurulması kararı alındı. Sistem hakkında henüz herhangi bir detay paylaşılmazken, detayların yakında gelmesi bekleniyor.

Enerji fiyatları da toplantı konusuydu

Öte yandan toplantıda masaya yatırılan diğer konular arasında artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkânlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler de görüşüldü. Enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkanlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirilirken, önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları da gözden geçirildi.

Bugünkü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.