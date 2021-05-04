4 Mayıs Star Wars gününde Disney, hayranların uzun bir süredir merakla beklediği hareketi yaptı ve ‘gerçek’ ışın kılıcını dünyayla paylaştı. Işın kılıcı, filmlerde gördüğümüz gibi kabzanın içinden dümdüz bir şekilde açılıyor.

Nisan ayından bu yana Star Wars hayranları, büyük bir şeyin açıklanmasını bekliyordu. Bu şey, Disney’in ürettiği ‘gerçek’ ışın kılıcıydı. Işın kılıcı elbette serideki işlevini yerine getiremiyor. Fakat bugüne kadar gördüğümüz kılıçlardan farklı olarak bu kılıç, filmlerdeki gibi gerçekten de kabzasının içinden dışarı doğru açılıyor ve geri çekiliyor.

İşte bugün, beklenen o an geldi ve bazı hayranların tahmin ettiği üzere Disney, 4 Mayıs Star Wars Günü’nde üretilen gerçek ışın kılıcını resmen gösterdi. Işın kılıcı, gerçek hayatta görebileceğiniz tek yer olan Disney Parks’ın YouTube kanalında kısa bir videoda yer aldı. Videoda kılıç hakkında herhangi bir bilgi verilmedi ve yalnızca açıldığı an gösterildi.

Disney, gerçek ışın kılıcını sonunda gösterdi:

Yeni ışın kılıcı, Disney’in yakında açılacak olan Star Wars: Galactic Starcruiser otelinde sergilenecek. Otele giren müşteriler, iki gece boyunca şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ‘Disney’in bugüne kadar oluşturduğu her şeyin ötesine geçecek bir tatil deneyimi’ yaşayacak. Işın kılıcı, müşteriler tarafından satın alınabilecek.

Disney, ışın kılıcının halen Walt Disney Imagineering Research and Development bünyesinde geliştirilmekte olduğunu açıkladı. Otel açılana kadar geliştirilmesinin tamamlanacağı tahmin edilen ışın kılıcının fiyatı hakkındaysa henüz resmi bir açıklama yok. Fakat Disney’in normal ışın kılıçlarının 200 dolarlık fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek, geliştirilmiş modelin biraz daha tuzlu olmasını bekleyebiliriz.

Bunların yanı sıra yeni ışın kılıcını gören bazı hayranlar, ışın kılıcının nasıl çalıştığına da kafayı taktılar. Disney’in patentlerini inceleyen hayranlar, ışın kılıcının motorlu bir metre gibi çalıştığını, açıldığında da plastik tabakayı ve LED ışıkları beraberinde uzattığını ifade etti. Işın kılıcının gerçekte nasıl göründüğünü merak etmek için biraz daha beklememiz gerekebilir.