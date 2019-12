Disney+'ta Yayınlanacak Loki Dizisinin Proje Adı Değişti

Kısa süre sonra Disney+ platformunda izleyeceğimiz Marvel Sinematik Evreni (MCU) dizilerinden biri de Loki olacak. Gelen haberlere göre Disney, çekimlerine 2020 yılında başlayacağı diziyi ‘Architect’ (Mimar) başlığı altında üretecek.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) kötülük ve kurnazlık tanrısı Loki, her ne kadar Avengers: Infinity War’da ölmüş olsa da, hikayesine solo dizisi ile devam edecek. Dördüncü aşamanın en çok merak edilen yapımlarından biri olan Loki serisi, Disney’in yakın zaman önce piyasaya sürdüğü dijital yayın platformu Disney+’ta boy gösterecek.

Stüdyonun Loki’nin çekimlerine 2020 yılının başlayacağını geçtiğimiz ağustos ayında öğrenmiştik. Daha önce ‘River Cruise’ adı altında üretileceği açıklanan proje, bugün yepyeni bir isme kavuşmuş gibi görünüyor. Yaklaşmakta olan film ve dizilerle ilgili bilgilerin yer aldığı Production Weekly adlı internet sitesine göre Loki dizisinin üretim adı ‘Architect’ (Mimar) şeklinde değiştirildi.

Başrolünde Tom Hiddleston'u izleyeceğimiz Loki dizi, 2021 baharında başlayacak:

MCU’nun kurnazlık tanrısı Loki’yi her zaman olduğu gibi Tom Hiddleston canlandıracak. Hatırlayacağınız üzere Loki, Avengers: Endgame’de uzay taşı yani Tesseract ile ortadan kaybolmuştu. Nitekim dizi, bu aşamadan sonra gelişen olayları takip edecek. Michael Hadron ve Kate Herron tarafından kaleme alınan seri, 2021 yılında vizyona girecek olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi ile de bağlantılı olacak.

Daha önceki söylentilere göre İngiliz aktris Sophia Di Martino, merakla beklenen dizide Loki’nin kadın versiyonunu oynayacak. Bu da Loki’nin çoklu evrende kendisini kadına dönüştürmüş olabileceği anlamına geliyor. Dilerseniz, daha önce kaleme aldığımız Loki teorisini buradaki bağlantıdan okuyabilirsiniz. MCU’nun spin-off dizisi Loki, 2021’in bahar aylarında Disney+’ta yayınlanacak.