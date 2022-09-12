Walt Disney patronu Bob Chapek, verdiği bir röportajda şirketin geleceğe yönelik planlarına değindi. Yapılan açıklamalara baktığımızda, Walt Disney'in metaverse dünyasına girmek için hummalı bir çalışma yürüttüğünü görüyoruz.

Türkiye'de de hizmet vermeye başlamasıyla ülkemizde yakın takibe alınan Disney+'ın çatı şirketi Walt Disney, iki yılda bir düzenlenen hayran buluşma etkinliği D23 Expo'yu gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında sahne alan isimlerden bir tanesi de Walt Disney'in patronu Bob Chapek'ti. Reuters'a özel bir röportaj veren Chapek, şirketin geleceğe yönelik planlarını açıkladı.

Teknoloji dünyasının son dönemlerde konuştuğu konuların başında metaverse yer alıyor. Gerçek hayatı sanal dünyaya indirgemeyi amaçlayan bu teknoloji, özellikle de Mark Zuckerberg'in gündeminde. Bob Chapek tarafından yapılan açıklamalar ise metaverse teknolojisinin ne denli önemsendiğini gözler önüne serdi. Röportaj, Walt Disney'in metaverse dünyasına gireceğinin ispatı niteliğinde...

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Walt Disney patronu, metaverse'ü "yeni nesil hikaye anlatımı" olarak tanımlıyor!

Bob Chapek tarafından yapılan açıklamalara göre metaverse, şirket için yeni nesil hikaye anlatımı. Aslında bu tanımlama bile şirketin metaverse ile ilgili görüşünü açıklar nitelikte. "Disney kesinlikle bir yaşam tarzıdır." diyen Chapek, buradaki esas meselenin yeni nesil hikaye anlatımınından nasıl faydalanılacağına karar verip, kullanıcıya benzersiz bir deneyim sunmak olduğunu belirtiyor.

Walt Disney, metaverse için özel bir ekip bile kurdu

Walt Disney, Metaverse ile uzun zamandır haşır neşir. Hatta şirket bünyesinde yeni bir birim de kuruldu. "Yeni Nesil Hikaye Anlatımı ve Tüketici Deneyimleri" isimli bu birimin başında da sektördeki önemli isimlerden olan Mike White bulunuyor. Bununla birlikte; Bob Chapek'in bu teknolojiye yıllarını verdiğini de söylemeden geçmeyelim. Yıllar boyunca Walt Disney'e ait parklardan sorumlu olan Chapek, şirketin altı tema parkından en azından bir tanesinin sanal bir dünyada ziyaret edilebilmesi için çalışıp durdu.

Disney+'ın ilk artırılmış gerçeklik filmini de unutmamak lazım!

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Disney+'ın ilk artırılmış gerçeklik destekli filmi Remembering'in yayınlandığından bahsetmiştik. Aslına bakacak olursak 8 dakikalık bu film bile şirketin metaverse planlarının açık bir göstergesi ki Walt Disney patronu da tam olarak bu noktaya parmak bastı. Bob Chapek'e göre Remembering, önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte yapılabilecek işlerin göstergesi niteliğinde... İlerleyen dönemde Disney+'ta daha fazla artırılmış gerçeklik destekli yapım ve metaverse evreninde geçen filmler göreceğiz...

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