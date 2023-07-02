Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye giriş yapan Disney+; kısa süre içerisinde pek çok orijinal ve daha önce yayınlanmış yerli yapıma ev sahipliği yapmıştı. Ancak platforma giren kullanıcılar, 1 Temmuz akşamında bu yapımların önemli bir kısmının yayından kaldırıldığını gördüler.

Dünyanın en büyük dijital içerik platformlarından Disney+'ın Türk dizi ve filmlerini yayından kaldırdığı konuşuluyor. Bu iddiaları görünce platformdaki bazı yapımların kaldırılmadığını ve izlenebildiğini gördük.

Platforma giriş yapıldığında yayınlanan en yeni iki orijinal dizi Arayış ve Aktris dışında herhangi bir Türk dizisi ya da filmi bulamadık. Hatta yerli yapımlara özel kategorilerin ana sayfada görünmediği söyleyebiliriz.

Disney+'ın yerli dizi ve filmleri neden kaldırdığı henüz kesin bir şekilde bilinmiyor:

İddiaların çıkış noktası sorunu deneyimleyen kullanıcılar olduğu için yerli yapımların, teknik bir aksaklık sonucunda yayından kaldırıldığı düşünülüyor. Sorun hakkında Disney+ yetkilileri ile temas kurduk, dönüş yaptıklarında sizleri bilgilendireceğiz.

İddialara göre Disney+, ABD'deki Ermeni toplulukları tarafından boykot edildi, bu sebeple yapımlar kaldırıldı:

ANCA, yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e açıkça hakaret ederek, Atatürk dizisinin çekilmesi sebebiyle platforma karşı bir linç kampanyası başlatmıştı. Ardından Disney+'taki yerli yapımların ABD'den erişilmesi engellendi. Bu tehditkar açıklamalardan sadece 1 gün sonra Disney+ cephesindeki tüm orijinal Türk dizi ve filmlerinin yayından kaldırıldığını gördük

OdaTV'nin haberine göre iddialar doğru ve Disney+, yerli yapımları gerçekten de söz konusu tehditten sonra yayından kaldırdı. Hatta OdaTV'ye konuştuğu söylenen Disney+ yetkilisi, "Global olarak bir strateji. Bu Türkiye'de de uygulanıyor. Lokal içerikler üzerinde bir strateji uygulanıyor. 30 Haziran itibariyle şu ana kadar yayınlanan yapımlar platformdan kaldırıldı. Hali hazırdaki içeriklerin akıbeti de önümüzdeki dönemde belli olacak." açıklamasında bulundu.

Disney+'ın Türkiye'de en çok izlenen yerli projesi Recep İvedik'i arattığımızda sonuç sayfasında hiçbir filmi göremiyoruz:

Platformun sevilen yerli orijinal dizisi Ben Gri'yi denediğimizde de sonuç hüsran:

Ancak nispeten daha yeni olan diziler Arayış ve Aktris hâlâ platform üzerinden ulaşılabilir ve izlenebilir durumda:

Disney+ tarafından Webtekno'ya iletilecek açıklamayı sizlerle paylaşacağız, takipte kalın...