Felaket Sonrası Dünyayı Anlatan 10 Distopik Oyun Tavsiyesi

Distopyalar, çoğu zaman göz korkutucu olurlar. Şu anki dünyamız her ne kadar kaosla, virüsle ve depresyonla kaplı olsa da filmlerde, kitaplarda ve bu içerikteki konumuz olan oyunlarda anlatılan geleceğe dair distopyalar, içinde bulunduğumuz duruma tamah etmemizi kolaylaştıracak türden. Gelin bu korkunç distopyaları konu alan oyunları listelediğimiz içeriğimize beraber bakalım.

Özellikle 2020 yılı ile birlikte geçtiğimiz yıllar dünyayı gerçekten kaos ortamına sürükledi ve herkes bıkmış durumda. Ancak oyunların bize öğrettiği yegâne şey, her şeyin her zaman daha da kötü olabileceği. Şu anki dünya her ne kadar birçok insana dar gelse de kitapların, filmlerin ve bu içerikteki konumuz olan oyunların bize distopik gelecekleri göstermesiyle en azından şu anki halimize tamah edebiliyoruz.

Bu hazırladığımız listede sizler için gerçek dünyada var olsaydı kesinlikle bırakın içinde yaşamayı, ziyaret bile etmek istemeyeceğiniz distopik dünyaları konu alan oyunları sıraladık. Tabii ki de bu dünyalar gerçek olmadığından, asıl amacınız sanal dünyada onları ziyaret edip hikâyenin vermek istediği mesajı anlamak daha kolay olacaktır. Lafı daha dolandırmadan gelin listemize göz atalım.

Felaket sonrası dünyayı konu alan distopik oyunlar:

Dishonored

Papers, Please

We Happy Few

Bioshock

Wolfenstein: The New Order

Inside

Orwell

Homefront

Mirror’s Edge

Half-Life 2

Günümüz sisteminden çok farklı bir dünyada ihanete uğruyoruz: Dishonored

Metacritic: 91

Türü: Aksiyon, Macera, Fütüristik, FPS

Geliştirici: Arkane Studios

Fiyatı: 28,99 TL

Dishonored, sizi intikam duygusuyla yanıp tutuşan ve doğa üstü güçlere sahip olan bir suikastçıyı oynadığınız bir serüvene sürüklüyor. Oyunda günümüz dünyasından çok farklı bir sistemin var olduğu, sıkı yönetimle yönetilen ve vebayla boğuşan distopik bir şehirde yüksek mertebeye sahip biriyken ihanete uğruyor ve sisteme karşı çıkmak için doğa üstü güçlerimizi kullanıyoruz.

Kesinlikle yaşanması gereken bir deneyim: Papers, Please

Komünizmle yönetilen Arstotzka ülkesi, Kolechia ile geçirdiği 6 yıllık savaştan çıkmış ve arasına çok sıkı bir sınır kapısı inşa etti. Ülkeye alınma şartlarının her gün değiştiği bu sınır kapısında bir görevliyi oynadığımız, platform oyununda gelişen olaylara göre dilersek ülkemize ihanet edip kaçabilir, dilersek sisteme boyun eğip koyun gibi yaşamaya devam edebiliyoruz. Papers, Please, kesinlikle yaşamanız gereken bir deneyim.

Alternatif bir gelecekte her şey tek bir seçiminize bağlı: We Happy Few

Metacritic: 62

Türü: Aksiyon, Macera, FPS

Geliştirici: Compulsion Games

Fiyatı: 209 TL

We Happy Few, 1960’lar İngiltere’sinin alternatif bir gelecek öngörüsü üzerine kurulmuş distopik bir oyundur. Oyunda hükümet, bütün vatandaşlara Joypill isimli bir uyuşturucu kullanmayı zorunlu kılmış ve kullanmayanları cezalandırıyor. Vatandaşların kullandığı bu Joypill, etrafınızı rengarenk görmenizi ve herkese Poliana gibi davranmanıza sebep oluyor. Oynadığımız karakterle ise bu hapı alıp almayacağımıza biz karar veriyoruz ve sonuçlarını ona göre elde ediyoruz. We Happy Few incelememize buradan ulaşabilirsiniz.

DNA'nızı değiştirip ölümsüz bir silaha dönüştüğünüz BioShock:

Metacritic: 96

Türü: Aksiyon, FPS, Bilim-Kurgu

Geliştirici: Irrational Games, 2K

Fiyatı: 31 TL

BioShock, daha önce hiç görmediğiniz silahlar ve taktiklerle donatılmış olan, bugüne kadar oynadıklarınızdan oldukça farklı bir nişancı oyunudur. Basit tabancalardan bomba atarlara ve kimyasal fırlatıcılara kadar eksiksiz bir cephaneliğe sahip olacak, ama aynı zamanda DNA'nızı değiştirmeye zorlanarak çok daha ölümcül bir silah yaratacaksınız: kendinizi.

Nazi Almanyası'nın ardından yeni düzen Wolfenstein: The New Order

Hiç aklınıza “2. Dünya Savaşı’nı Hitler ve Nazi Almanya’sı kazansaydı ne olurdu?” şeklinde bir soru geliyor mu? Eğer geliyorsa cevabını Wolfenstein: The New Order’da bulabilirsiniz. Blackowicz isimli eski bir askeri canlandırdığımız oyunda Nazilerin gelişmiş teknolojileri karşısında savaşıp Hitler’i düşürmeye çalışıyoruz.

Korkunç deneylere tanıklık ettiğiniz Inside:

Metacritic: 87

Türü: Aksiyon, Platform

Geliştirici: PLAYDEAD

Fiyatı: 31 TL

Zorla alıkonulup hiç bilmediği bir tesise getirilen küçük bir çocuğu canlandırdığımız Inside’da kendimizi çok korkunç deneylerin yapıldığı bir cehennemde buluyoruz. Sistemin insanları tekdüzeleştirmeye çalışmasına şahit olup buradan kaçmaya çalışıyor ve bunu yaparken harika tasarlanmış bir dünya izliyoruz.

Neler anlatacağını adınıdan belli olan oyun: Orwell

Metacritic: 77

Türü: Macera, PaC

Geliştirici: Osmotic Studios

Fiyatı: 18,50 TL

George Orwell’in distopik romanı 1984’teki Büyük Biraderi bildiniz mi? Bu oyunda Büyük Birader sizsiniz. Bir dizi terör saldırısının sorumlularını bulmak için vatandaşların hayatlarını araştırıyor; internetteki bilgilere, kişisel iletişimlere ve özel dosyalara istediğiniz gibi erişebiliyorsunuz. Ancak, yaptığınız şeylerin sonuçları olacağını unutmayın.

ABD artık bir süper güç değil: Homefront

Metacritic: 70

Türü: Aksiyon, FPS

Geliştirici: Deep Silver

Fiyatı: 31 TL

Yıl 2027. Dünya 10 yıl boyunca süren bir enerji krizi yaşadı ve tüm ekonomiler çöktü. Artık bir süper güç olmayan ABD, şimdilerde süper güç olan Kuzey Kore işgali altında. ABD’nin alışveriş merkezleri, banliyöleri ve sokakları savaş altında. Biz de bu işgalde ülkesini savunan bir ABD özgürlük savaşçısını oynuyoruz.

Aksiyonuna doyum olmayan Mirror’s Edge:

Metacritic: 81

Türü: Aksiyon, FPS, Macera

Geliştirici: EA Dice

Fiyatı: 129 TL

İstihbaratın oldukça kritik bir öneme sahip olduğu bir şehirde, Runners isimli bir topluluk bu hassas verileri oradan oraya taşıyorlar. Görünüşte ütopik olan bu cennette bir suç işlendi ve bu suç sizin üstünüze kaldı, kaçmak zorundasınız. Faith adında bir parkurcuyu canlandırdığımız Mirror’s Edge’de sisteme karşı gelirken aynı zamanda onlardan kaçıyoruz.

Tabii ki de bu listenin olmazsa olmazı Half-Life 2:

Metacritic: 96

Türü: Aksiyon, Bilim-Kurgu, FPS

Geliştirici: Valve

Fiyatı: 18,50

Oyun dünyasında her iki oyunuyla da devrim yaratmış olan Half-Life serisinin 2. oyununda tekrar o ikonik levyeyi elimize alıyor ve Black Mesa’nın yarattığı diktatörlükten dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Bu oyunda da her şey, kahramanımız Gordon Freeman’ın elinde.

Böylelikle ufkunuzu genişletecek distopya temalı 10 oyun konulu içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.