NVIDIA'nın yeni RTX 50 serisi ile birlikte tanıtılan DLSS 4 ile ilgili yeni ve önemli bir gelişme yaşandı.

NVIDIA’nın 2022’de piyasaya sürdüğü RTX 40 serisi ekran kartları, yüksek fiyatları ve DLSS 3’ün yalnızca yeni nesil kartlara özel olması nedeniyle oyuncular arasında eleştiri yağmuruna tutulmuştu ancak NVIDIA, gecikmeli de olsa RTX 50 serisinin lansmanıyla birlikte RTX 40 serisi kullanıcılarına bir jest yapmaya hazırlanıyor.

RTX 50 serisinin amiral gemileri RTX 5090 ve RTX 5080’in piyasaya çıkışıyla aynı zamanda, RTX 40 serisi ekran kartları için DLSS Frame Generation güncellemesi yayınlanacak.

DLSS 4 tüm RTX ekran kartlarına geliyor

Bu güncelleme performansı artırırken VRAM kullanımını nispeten azaltacak. Ayrıca tüm RTX serisi ekran kartları bu güncelleme ile birlikte DLSS 4 teknolojisinin geliştirilmiş sürümüne erişim sağlayacak. Bu, özellikle DLSS 2 ile sınırlı olan RTX 2000 ve 3000 serisi kullanıcıları için oldukça önemli bir haber.

Yeni Çoklu Kare Üretimi (Multi Frame Generation) özelliği yalnızca RTX 50 serisine özel olacak olsa da DLSS 4 destekli Frame Generation geliştirmeleri RTX 40 serisi kullanıcıları için ciddi bir performans artışı sağlayacak. Örneğin bir RTX 3060 kullanıcısının DLSS 2’den DLSS 4’e geçmesinin, mevcut ekran kartını birkaç yıl daha kullanmasını sağlayacak kadar etkili olabileceği belirtiliyor.

Şimdilik güncellemeye dair detaylar bunlarla sınırlı ancak gelecek haftalarda NVIDIA cephesinden daha detaylı bir duyuru bekleniyor.