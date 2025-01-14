NVIDIA yeni RTX 5000 serisi ekran kartlarını tanıtsa da RTX 5050'e yer vermemişti. Yeni bir sızıntıya göre yakında RTX 5050'yi de göreceğiz.

CES 2025 etkinliği, NVIDIA'nın en yeni RTX 5000 serisi ekran kartlarına ev sahipliği yaptı ve yeni nesilin bizlere getireceği kartlara ilk kez göz atma fırsatı yakaladık. Bugün ise etkinlikte yer almayan ve adından dahi söz edilmeyen RTX 5050 ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

NVIDIA etkinlikte RTX 5000 serisini resmî olarak tanıtsa da RTX 5050 ve RTX 5060 yer almadı. Daha önce ortaya çıkan söylentiler, NVIDIA'nın CES’te RTX 5050'den RTX 5090'a kadar tüm RTX 5000 ailesi ekran kartlarını tanıtacağını öne sürüyordu ancak durum böyle olmadı.

Bugün ise ilginç bir şekilde 'LG Gram for 2025' için hazırlanan tanıtım materyalinde RTX 5050'ye dair bir ibare yer aldı. Yeni bir dizüstü bilgisayarın RTX 5050 ile geleceği belirtiliyor olsa da bu bilgisayarın detaylı özelliklerine girildiğinde RTX 4050 ile karşılaşılıyor.

RTX 5050, LG tanıtım materyalinde görüldü

BullsLab Jay'in analizine göre RTX 5050 ismi geçse de ekran kartının teknik detayları, Lovelace mimarisi (RTX 4000 serisi) ve GDDR6 VRAM gibi eski nesil özelliklere işaret ediyor. Bu durum, NVIDIA'nın temelde RTX 5050'yi tanıtmayı planladığını ancak lansmanını ertelediğini düşündürüyor. Muhtemelen LG de bu değişiklik üzerine RTX 4050’ye geçiş yaptı ancak tanıtım materyallerinde RTX 5050 ismi unutuldu.

RTX 5050’nin piyasaya sürülüp sürülmeyeceği veya ne zaman tanıtılacağı şu an için belirsiz. Yeni bir gelişme olduğu takdirde her zaman olduğu gibi sizlere aktarıyor olacağız.