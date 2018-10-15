Doctor Strange 2'nin Çekimleri Bu Yıl Başlıyor

Marvel'in büyük başarı yakalayan filmi Doctor Strange, uzun süredir beklenen devam filmine kavuşuyor.

Sonsuzluk Savaşı'nın sonunda karakterlerimizin başına neler geleceği uzun süre tartışılmıştı. Önümüzdeki yıl çıkacak olan Avengers 4 bu soruların cevabını verecek, ancak o zamana kadar gerçek dünyadan aldığımız bilgiler de bazı cevapları anlamamıza yardımcı olabilir. Spider-Man: Far From Home'un gösterim tarihi Yenilmezler serisinin dördüncü filminden sonrasına sarkmıştı.

Elimizdeki son bilgilere göre bir başka filmin prodüksiyonuna da bu yıl başlanması bekleniyor. MCEU'da Wong'u oynayan Benedict Wong, cumartesi günü Fan Expo Vancouver'da yaptığı açıklamalarda Avengers 4'teki rolünden bahsetmekle kalmayıp Doctor Strange'in yeni filminden de bahsetti.

Daha önce Benedict Cumberbatch'in efsanevi büyücüyü beyaz perdede tekrar canlandırmak için oldukça büyük bir meblağ aldığını öğrenmiştik. Senarist C. Robert Cargill de olası bir devam filminine dair ipuçları vermişti.

"Marvel filmleri üçerli olarak çalışır. Aynı zamanda, kendi üçlemeleri dışında da çalışırlar. Marvel filmlerinin daha iyi olanlarından bazılarında birden çok kötü adam vardır." diyen Cargil, "Ben ve Scott henüz temellerini oturtmadıysak da, şunu söyleyebilirim ki söz konusu kabus ne olursa olsun, kendini doğanın kanunlarının koruyucusu olarak Baron Mordo ile alakalı olacak."

Benedict Wong'un imalarını doğru kabul edersek çok yakında Doctor Strange 2 hakkında haberler duyabiliriz.