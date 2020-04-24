Marvel Sinematik Evreni'nde Thor’u canlandıran Chris Hemsworth, Marvel film setlerinden aşırıp evine getirdiklerini Jimmy Kimmel’e gösterdi. Hemswoth’un Marvel setlerinden getirdiği hatıraların en dikkat çeken parçalarını Thor’un çekiçleri oluşturuyor.

Film yıldızları, çekimlerin ardından hatıra olarak setten bazı eşyaları evlerine götürüyorlar. Thor’u canlandıran Chris Hemsworth de Marvel filmlerinin ardından eve götürdüğü eşyalarla bir Thor çekici koleksiyonu oluşturmuş durumda.

Jimmy Kimmel’la Netflix’te gösterime giren yeni filmi Extraction hakkında konuşan Hemsworth, Marvel filmlerinin setlerinden eve götürdüklerini gösterdi. Hemsworth’un Marvel hatıralarının en önemli parçalarını Mjolnir ve Stormbreaker oluşturuyor.

Hemsworth’un eşi Elsa Pataky, daha önce yaptığı açıklamalarda Hemsworth’un Thor çekiçlerine olan sevgisinde bahsetmişti. Bir süredir Marvel filmlerinde kullandığı Thor çekiçlerini eve getirmeye devam eden Chris Hemsworth, evde yeni bir kuralın ortaya çıkmasına neden oldu: daha fazla çekice izin yok.

Pataky, Hemsworth’un çekiçleri sergilemek için evin en iyi yerlerini seçtiğini söylüyor. Elsa Pataky, her Marvel filminin ardından Hemsworth’un eve bir Thor çekici getirdiğini söylüyor. Pataky, Hemsworth’un bazı çekimlerden sonra getirdiği çekiç sayısının birden fazla olması konusundan da yakınıyor.

Chris Hemsworth, geçtiğimiz yıl yayınlanan Avengers: Endgame’in ardından bir süre ailesiyle zaman geçirmeyi planladığını söylemişti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailesi ile beraber evinde kendini karantinaya alan ünlü yıldız, bu yıl çocuklarıyla zaman geçirmek için başka bir filmde rol almayacağını da söyledi.

Hemsworth’un katıldığı programın videosu