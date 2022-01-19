İstanbul’da Tüm Kulelere Aynı Anda Yıldırım Düştü [Video]

Dün gece İstanbul Ataşehir’de amatör bir fotoğrafçı, telefonuyla muhteşem bir doğa olayını yakalamayı başardı. Ataşehir’deki yüksek binaların tümü, aynı anda yıldırıma maruz kaldı.

Ocak ayı sona ermeye yakınken Türkiye genelinde soğuyan hava, 50 ile yağan karla eğitimin aksamasına neden olmuştu. Türkiye’nin batısındaki illerdeyse soğuk hava, genellikle yağmurla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece tüm bu olumsuzlukları ve kasvetli havayı ortadan kaldıran, hayranlık uyandırıcı bir görüntü yakalandı.

Amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgilenen Çiğdem Kökcü, İstanbul Ataşehir’de gözle görülmesi fazlasıyla zor olan bir anı telefonuyla yakalamayı başardı. Kökcü, telefonuyla çekim yaptığı sırada Ataşehir’de gökyüzüne yükselen tüm kulelere aynı anda yıldırım düştü. Videodan elde edilen kare, sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı ve binlerce beğeni toplamayı başardı.

Çiğdem Kökcü’nün çektiği o muhteşem manzara:

Yıldırım neden yüksek binalara ve yapılara düşer?

Yıldırımın neden yüksek binalara düştüğünün arkasındaki neden aslında çok basit: Bulutlar ve yüksek bina arasındaki mesafe, diğer noktalara göre daha yakın. Pozitif yüklü yapı ile negatif yüklü bulut tabakası arasındaki mesafenin azlığı sayesinde yıldırımlar, çoğunlukla yüksek yapılara düşerler. Binaların tepesindeki paratonerler de metalden yapıldıkları için çok iyi iletkenlerdir ve yıldırımı binaya zarar vermeden zemine iletir.