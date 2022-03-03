Bu sene beşincisi düzenlenen Dokuz Eylül Teknoloji Konferansı, yapay zeka, metaverse, NFT ve oyunlar gibi pek çok güncel konu ile 4 Mart günü gerçekleşecek.

IEEE Dokuz Eylül Üniversitesi öğrenci topluluğunun bir organizasyonu olan DETECH, bu sene beşinci kez birbirinden değerli konuşmacıları katılımcılar ile bir araya getirecek. Bilim ve teknolojide en güncel konuların konuşulacağı etkinlik, 4 Mart'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, 5-6 Mart günlerinde ise IEEEDEU YouTube kanalında canlı yayınla gerçekleşecek.

Üç gün boyunca devam edecek olan etkinlikte yapay zeka, blockchain, NFT, metaverse, savunma sanayi, havacılık, girişimcilik, oyun gibi konular konuşulacak. Alanında uzman konuşmacıların sunumlar gerçekleştireceği etinlikte aynı zamanda katılımcıları çeşitli sürprizler de bekliyor.

DETECH'e katılım herkese açık

Bilime ve teknolojiye ilgili herkesin katılım sağlayabileceği ve interaktif bir deneyim vadeden DETECH, katılımcılara kariyer ve eğitim planlarına yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşma şansı sunuyor.

Siz de DETECH'e katılarak bilim ve teknolojide en güncel konular hakkında kendinizi geliştirmek; fikir paylaşımında bulunmak isterseniz buraya tıklayarak etkinliğe kaydolabilir; ayrıca etkinliğin resmi web sitesini ziyaret ederek detaylar hakkında bilgi edinebilirsiniz.