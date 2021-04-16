Online alışveriş sitelerinin gittikçe yaygınlaştığı günümüzde, dolabımızda fazladan yer kaplayan kıyafetleri paraya dönüştürebileceğimiz birçok mobil uygulama bulunuyor. Bu uygulamaları siz okuyucularımız için listeledik.

UNCTAD’ın yaptığı ve yaklaşık 3.700 tüketicinin katıldığı ankete göre koronavirüsten sonra internet alışveriş davranışları da değişti. Brezilya, Çin, Almanya, İtalya, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Güney Afrika, İsviçre ve Türkiye’yi kapsayan araştırmaya göre, pandemiden sonra ankete katılanların yarısından fazlası artık daha sık internet alışverişi yapıyor ve haberler için de internete daha çok güveniyor.

2016 yılında hayata geçirilen ve ikinci el giysiler için mobil bir pazar olan Dolap bu uygulamalardan en çok bilineni. Toplam değeri 1 milyar Türk Lirasını aşan bu uygulama, 18 milyondan fazla ürünüyle Türkiye’deki ikinci el kıyafet pazarını domine ediyor. İnternet alışverişine böylesine bir ilgi varken, biz de sizler için kıyafetlerini satabileceğiniz ya da ikinci el alışveriş yapabileceğiniz siteleri ve uygulamalarını listeledik.

Dolap ve benzeri alışveriş uygulamaları

Dolap

Zebramo

Gardrops

ModaCruz

BebeCruz

Trendyol'un geliştirdiği Dolap:

Puanı: 4,4

Geliştiricisi: Trendyol

Fiyatı: Ücretsiz

İkinci el giyim alım satım uygulamalarından en çok kullanılan uygulama Dolap. Dolap uygulaması ile dolabınızda fazlalık yapan kıyafetlerinizi ya da aksesuarlarınızı kolayca paraya dönüştürebilirsiniz. Burberry, Prada, Gucci, Chanel gibi beğendiğiniz markaları takip edebileceğiniz uygulamada Danla Biliç, Duygu Özaslan, Zuhal Topal gibi birçok ismin dolabından da alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda aldığınız ya da sattığınız ürünlerin kargoları da Dolap uygulaması tarafından karşılanıyor.

Özel bir kargo servisine sahip olan Zebramo:

Puanı: Zebramo Bilgi Teknolojileri

Geliştiricisi: 3,0

Fiyatı: Ücretsiz

Zebramo ile elinizde bulundurduğunuz kozmetik, giyim ve ev eşyası gibi ürünleri kolayca satıp paraya çevirebileceğiniz bir uygulama. Ağırlıklı olarak giyim alışverişinin yapıldığı bu uygulama ile elektronik eşyalar da alıp satabiliyorsunuz. İkinci el alışverişte tarafları kontrol edemeyen mobil uygulamalar güvenlik önlemlerini de alıyorlar.

Zebramo ile satın aldığınız bir ürüne onay vermediğiniz taktirde paranız satıcıya aktarılmıyor. Böylece onaylamadığınız bir ürünü satın aldığınızda, geri iadesini yaparak paranızı geri alabiliyorsunuz. Zebramo’nun en güzel yanı ise kendi bünyesindeki Zebramo Kargo sayesinde kargolarınızı indirimli bir şekilde gönderebiliyorsunuz.

Komisyonsuz satış yapılabilen Gardrops

Puanı: 4,2

Geliştiricisi: Gardrops

Fiyatı: Ücretsiz

İkinci el kıyafet alım satımı yapabileceğiniz uygulamalardan bir diğeri de Gardrops. Gardrops ile artık kullanmadığınız aksesuarlarınızı ya da giymediğiniz kıyafetlerinizi satabilirsiniz. Gardrops’un en güzel özelliklerinden biri ise satışlardan sitenin satıcıdan komisyon almaması. Aynı şekilde birçok ürünü oldukça uygun fiyattan satın alabildiğiniz uygulama, satın alımlarda herhangi bir sorun olursa para iadesi de yapıyor.

3 milyondan fazla üyeye sahip olan ModaCruz:

Puanı: 4,2

Geliştiricisi: ModaCruz

Fiyatı: Ücretsiz

ModaCruz da listede yer alan diğer uygulamalar gibi ikinci el kıyafet, abiye, aksesuar, iç giyim, tesettür giyim ya da kozmetik ürünlerinin alım satımını yapabildiğiniz bir platform. Sitenin aylık olarak 6 milyondan fazla ziyaretçisi oluyor. Toplamda ise 3 milyondan fazla üyesi bulunuyor. Diğer uygulamalarda olduğu gibi ModaCruz’da da ürünlerde bir sorun oluşursa para iadesi alabiliyorsunuz.

Sadece bebek kıyafetleri üzerine alım satım yapılabilen BebeCruz:

Puanı: 4,3

Geliştiricisi: BebeCruz

Fiyatı: Ücretsiz

ModaCruz’un alt uygulaması olan BebeCruz ile tamamen bebek giyim, aksesuar ve eşyaları üzerine alışveriş yapabilirsiniz. İkinci el bebek ürünlerinin alım satımının yapıldığı uygulama, bebeğinizin bir kere giydiği sonrasında büyüdüğü için kullanamaz hale geldiği kıyafetleri satabilirsiniz. Ya da bu ürünleri mağazadan satın almak yerine bir ya da belki iki kere giyilmiş olan bebek kıyafetlerini satın alabilirsiniz.

BebeCruz, sadece bebek kıyafetleri değil aynı zamanda bebeklerin ya da biraz daha büyük çocukların kullandığı aksesuar, oyuncak hatta akülü araba satışlarını bile gerçekleştiriyor. Sadece bir alışveriş platformu olmayan BebeCruz ile diğer annelerle tanışıp deneyimlerinizi de paylaşabilirsiniz.

Bebe

Siz de yukarıdaki uygulamaları kullanarak dolabınızda fazladan yer kaplayan kıyafetleriniz ya da aksesuarlarınızdan kurtulabilirsiniz. Veya mağazadan aldığınızda 2 katı fiyatına çıkan ürünleri çok daha ucuza satın alabilirsiniz.

İkinci el giyim alışverişlerinde dikkat etmeniz gerekenler:

Konu internet alışverişine geldiğinde hala birçok insan güvenilirlik konusunda tereddüte düşebiliyor. Büyük firmalardan yapılan internet alışverişlerinde bile insanlara telefon yerine salatalık gönderildiği günümüzde, ikinci el alışveriş yapmak da çok güvenilir bir yöntem gibi gelmiyor insanlara. İnternetten alışverişte paranızın boşa gitmesini istemiyorsanız basit bir şekilde güvenilir siteleri ya da mobil uygulamaları seçebilirsiniz.

İkinci el giyim alışverişlerinde bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta ise satıcı. Siteler ne kadar güvenilir olursa olsunlar, ürünler ikinci el olduğu için üçüncü bir kişi tarafından satılıyorlar. Sitelerin satıcı puanlamalarına bakarak, iyi puana sahip bir satıcıdan ürün satın almanız riski en aza indirgeyecektir.

İkinci el online giyim alışverişi dendiğinde kullanılabilecek platformları listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Böylesine spesifik bir konuda yaptığımız liste umarız online alışverişleriniz için yararlı olur. Peki ya siz hangi ikinci el alışveriş uygulamasını kullanıyorsunuz?