Robert Downey Jr.’ın başrolünü üstlendiği Dolittle filmi vizyona girdi ve film çoğu kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Dolittle’ın hafta sonu gişelerinin de hayal kırıklığına uğratacağı belirtiliyor.

Robert Downey Jr.’ın başrolünü üstlendiği Dolittle, hayvanlarla konuşabilen bir doktoru konu alıyor. Perşembe günü önizlemeleri yapılan film, yerel gişede yalnızca 925.000 dolar gibi bir kazanç elde etti ve bu açılışın hafta sonu için oldukça kötü bir işaret olduğu fazlasıyla açık. Box Office Mojo, hafta sonu tatili boyunca Dolittle’ın açılışının 22 milyon dolar olacağını belirtirken Boxoffice.com ise aynı zaman zarfında 16,9 milyon dolar beklediğini açıkladı.

Dolittle, yıllardır üzerinde çalışılan ve 175 milyon dolara mal olan bir film için hayal kırıklığı yaratan bir açılışa sahip olacak. Filmin yapımcı stüdyosu Universal, yapılan açıklamalara göre felaketten kaçınmak için filmin senaryosunu ve yapım aşamalarını değiştirdi ve tam da bu yüzden filmin vizyona sürülmesi neredeyse bir yıl kadar gecikti. Üzerinde bu kadar oynama yapılan ve vizyona giriş süresi uzayan bir filmin etkileyici gişe rakamlarına ulaşamayacak olması, yapımcısından oyuncusuna herkesi hüsrana uğratacak gibi duruyor.

Son yılların en kötü filmi olarak görülüyor:

Dolittle, Rotten Tomatoes isimli internet sitesinden yüzde 19'luk bir skor alarak çürük filmler kategorisine katıldı. The Atlantic dergisinden David Sims, filmi “Son yılların en kötü filmlerinden biri” olarak değerlendirdi. Sims, “Dolittle’ın bir amaca sahip olduğunu söylemek büyük bir abartı olurdu. Filmin sunduğu seyir deneyimi, düzgün çalışmayan bir ekran koruyucusuna benziyor. Etrafında hayvanlar koşturan Downey Jr.’ın kafasını sola sağa çevirmesi ve gereksiz şakaların yanı sıra filmde iyi olan tek şey, sahne tasarımlarıydı” açıklamasını yaptı.

Dolittle’ın yanı sıra Bad Boys for Life filmi ise açılış gününde yerel gişede 6,4 milyon dolar kazanmayı başardı. Bu durum Bad Boys for Life’ın, 2015 senesinde çıkan American Sniper’ın ocak ayındaki açılış gününde elde ettiği 5,3 milyon dolar rekorunun üzerine çıkmasını sağladı. Filmin maliyetinin ise 90 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.