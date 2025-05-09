15 Mayıs tarihinde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X için piyasaya sürülecek olan DOOM serisinin yeni oyunu DOOM: The Dark Ages'in çıkış fragmanı yayımlandı ve oyunun inceleme ambargosu da kalktı.
Yeni çıkış fragmanı, oyunun oynanış görüntülerine ağırlık verirken; kullanacağımız bir düzine silahın da oynanıştaki etkilerini görebiliyoruz. Ayrıca bizleri yine etkileyici grafikler ve müzikler bekliyor gibi görünüyor.
DOOM: The Dark Ages çıkış fragmanı
DOOM: The Dark Ages inceleme puanları
Ayrıca geçtiğimiz dakikalarda oyunun inceleme ambargosu da kalktı ve oyunun Metacritic ile Opencritic puanı belli oldu. Metacritic'te 84 ortalamaya sahip olan DOOM: The Dark Ages, Opencritic'te ise 85 ortalamaya sahip.
- Windows Central 5/5
- Playstation Universe 9.5/10
- Sportskeeda Gaming 9.5/10
- Playstation Lifestyle 9/10
- GamingBolt 9/10
- Techradar 4/5
- Eurogamer 4/5
- SirusGaming 9/10
- Shacknews 9/10
- Gamesurf 9/10
- Comicbook 8/10
Oyunun tekrardan Türkçe dil desteğiyle geleceğini de hatırlatalım. Ön sipariş vermek isterseniz oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X'te ön siparişe açık durumda. Aynı zamanda ilk günden Game Pass'teki yerini de alacak.
Oyuna dair tüm detaylar için:
Peki siz çıktığında DOOM: The Dark Ages'i oynamayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.