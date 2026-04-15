Herkesin Evinde İsteyeceği Dikey Süpürge Dreame H70 Ultra Station Tanıtıldı!

Dreame, H70 Ultra Station isimli yeni amiral gemisi dikey süpürgesini tanıttı. Cihaz, 28.000 Pa emiş gücü ve 200 derece buharla temizleme gibi harika özelliklere sahip.

Süpürge deyince akla gelen ilk firmalardan biri olan Dreame, düzenli olarak yeni ürünlerini bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, H70 Ultra Station ismi verilen yeni amiral gemisi dikey süpürgesini gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı.

Dreame H70 Ultra, herkesin evinde isteyeceği üst düzet özelliklerle donatılan ve her türlü lekeyi temizleyebilen bir dikey süpürge olarak geliyor. Gelin çok iddialı olacak bu ürünün özelliklerine birlikte bakalım.

Karşınızda Dreame H70 Ultra Station

Hem ıslak hem de kuru zeminleri temizleyebilen H70 Ultra Station, 330W havacılık sınıfı bir kazanla çalışan çift ısıtma sistemine sahip. Lekeleri, yağı ve bakterileri etkili bir şekilde gidermek için 200°C'ye kadar ve 4000 mg/dak buhar üretebiliyor. Ayrıca, derinlemesine zemin temizliği ve alerjen giderme için 90°C sıcak su temizliğini de destekliyor.

Çekme gücü de gerçekten iddialı. Öyle ki güçlü toz ve kir temizleme performansı için 150.000 RPM'lik bir motorla çalışan 28.000 Pa'lık bir emiş gücüne sahip. Gürültü azaltma sistemi, performansı etkilemeden düşük gürültü seviyeleri sunabiliyor. Ayrıca iki seçenekli kendi kendini temizleme özelliğiyle geliyor. Bunlar 95°C sıcak su modu ve 200°C buhar modu. Böylece rulo fırçanın ve iç bileşenlerin manuel çaba gerektirmeden temiz ve hijyenik kalması sağlanıyor.

H70 Ultra Station modelinde 90 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan 7500 mAh’lik bir batarya var. Tak çalıştır kurulumuyla 7 güne kadar temizlik imkanı sunan 5,5 litrelik otomatik su doldurma istasyonu içerdiğini de belirtelim. Bunların yanı sıra kendi kendine hareket etme, gerçek zamanlı kir algılama ve çok yönlü yardım gibi yapay zekâ destekli kontrollerle kullanım kolaylığı da sunuyor. Çin’de satışa çıkan cihazın fiyatı 733 dolar olarak açıklandı.