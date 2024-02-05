Sevgililer Günü için işe yarayacak kullanışlı bir hediye arıyorsanız Dreame Hair Glory saç kurutma makinesi iyi bir seçenek! Gelin ürüne yakından bakalım.

Sevgililer Günü için hediye seçmek oldukça zor bir iş. Hem işe yarasın hem fiyatıyla çok üzmesin hem de şık bir şey olsun derken ne alacağımızı şaşırabiliyoruz.

Tüm bunları karşılayacak iyi bir öneri arayanlar için son dönemde oldukça popüler olan saç kurutma makineleri ve saç şekillendiriciler iyi bir seçenek. Ancak bu ürünlerin pek çoğunun fiyatları erişilebilir değil. Detaylarına yakından bakacağımız Dreame Hair Glory ise hem fiyatıyla hem tasarımıyla hem de özellikleriyle öne çıkmayı başarıyor.

Dreame Hair Glory, hafif, şık ve kullanışlı bir hediye:

Gelişmiş negatif iyon teknolojisi, hafif tasarımı ve hassas sıcaklık kontrolü ile Dreame Hair Glory hızlı, basit ve rahat saç kurutma olanağı sağlıyor. Dakikada 110 bin dönüş hızına sahip olan motor saatte 55 metreküp hava üfleme kapasitesi ile ıslak saçları havalandırarak köklerine erişebiliyor.

82 mm’lik kompakt ana silindir ve 345 gramlık hafifliği sayesinde saç kurutma işlemini çok daha konforlu hâle getiren Dreame Hair Glory, sezgisel LED göstergelere sahip. NTC termistörü ve gelişmiş mikroişlemcisi ise kırık uçları, hasarlı saçları ve renk solmasını etkili bir şekilde azaltan tutarlı ve eşit ısıtma sağlıyor.

Dört ayrı sıcaklık ayarı ve iki ayrı hava akış hızıyla saçlarınızı nasıl istenirse öyle kurutmayı mümkün kılıyor ve kurutma işlemi yaparken saçlara bakım da yapıyor.

Dreame Hair Glory özellikleri:

LED ekran

70 m/s hava akışı

57 derece sabit ısı

345 gram

1600 watt güç

110.000 tr/mn emiş gücü

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