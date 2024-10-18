Mısır tarlalarının drone ile gözlenmesinin, ürün sağlığı ve verimliliği için olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı.

Dünya genelinde hem gıda üretimi hem ticaret hem de farklı sektörlere hammadde sağlamak için mısır yetiştiriliyor. Mısır bitkisi de uzun, otsu bir gövde üzerinde koçanlarda yetişiyor. Rüzgar, yağmur, vahşi hayvanlar gibi nedenlerden dolayı mısırlar yatık hâle gelebiliyor ya da devrilebiliyor. Bu da bitkilerin büyümesini ve verimliliğini olumsuz etkiliyor.

Geleneksel tarım yöntemlerinde yatıklık adı verilen bu sorunun çözülmesi için tarlalarda uzun süre inceleme yapılması gerekiyor. Çin'de bir araştırma ekibi ise yatıklık tespiti için İnsansız Hava Aracı tabanlı hiperspektral görüntüleme yöntemlerinin faydalı olabileceğini ortaya koydu. Ekibe göre bu yöntem sayesinde tarlaları fiziksel olarak incelemenin maliyeti ve zaman gereksinimi oldukça azalacak.

Mısır denetimi kolaylaşacak

Yangzhou Üniversitesi'nden Dr. Qian Sun, "İHA tabanlı hiperspektral görüntüleme teknolojisi, yatıklık geçiren ekinlerin hızlı ve tahribatsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlar, bu da bitki sağlığının izlenmesini ve tarım yönetimini iyileştiriyor," dedi.

Bu teknoloji ile drone'lar alanı minimum insan müdahalesi ile inceliyor. Drone sadece kamera ile görüntü almakla kalmayıp çoklu spaktral bantlardan ayrıntılı veriler topluyor. Araştırmacılar, mısırın toparlanmasının doğru değerlendirilmesi için hem yatak örtüsü yüksekliğini hem de klorofil üretimi gibi fizyolojik faaliyetleri incelediler. Bu yöntemin çiftçilerin tarlalarından aldıkları verimi optimize etmelerine yardımcı olabilir.

Bu türden teknolojiler zaman içerisinde daha yaygın hâle gelebilir. Geçmişte de yangınların gözetlenmesi ve erişime zor alanlara tohumlar ekilebilmesi için drone kullanılmıştı.