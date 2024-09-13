Çin'de 8100 Drone Kullanılan Gösteride Rekor Kırıldı

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Çin'de 8100 Drone Kullanılan Gösteride Rekor Kırıldı
Çin'in Shenzhen kentinde tam 8100 drone kullanılarak dünyanın en büyük drone gösterisi gerçekleştirildi.

Çin'de Shenzhen Universiade Spor Merkezi'nde yapılan iki gösteride peş peşe iki Guinness Dünya Rekoru kırıldı. İlk olarak 4 Eylül'de yapılan gösteride 7 bin 998 adet drone ile rekor kırıldı. Bir gün sonra ise tam 8 bin 100 adet drone ile rekor yenilenmiş oldu. 

18 dakikalık ışık ve gölge gösterisini, Paris Olimpiyatları'nda da drone gösterisini gerçekleştiren ekip tasarladı. Gösterileri gerçekleştirme görevini ise alanında bir dev hâline gelmiş olan HighGreat gerçekleştirdi. Bu niş pazarın lideri olan HighGreat de Shenzhen merkezli bir firma, firmanın tam adı da Shenzhen HighGreat İnovatif Teknoloji Geliştirme Ltd. 

İşte o drone gösterisinden sahneler:
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Kaynak : https://www.newsgd.com/node_99363c4f3b/b65b190321.shtml
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