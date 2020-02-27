Dünyanın İlk Araca Monteli Drone Silahı 'SkyWall' Tanıtıldı

Güvenlik ve terörle mücadele alanında ileri teknoloji ürünleri geliştiren Birleşik Krallık merkezli OpenWorks Engineering şirketi, dünyanın ilk araca monteli drone yakalama sistemi olan ‘SkyWall Auto Response’ teknolojisini gün yüzüne çıkardı.

Drone algılama sistemleri son birkaç yılda önemli oranda gelişme gösterse de, yasa dışı uçurulan bir drone’un nasıl daha hızlı ve efektif bir şekilde etkisiz hale getirileceği hala tartışmaya açık bir konu. Zira 120 metre yükseklikte, oradan oraya uçan bir drone’u alt etmek pek de kolay bir iş değil.

Dünyanın önde gelen güvenlik ürünleri üreticisi OpenWorks Engineering şirketi, tehditkar drone’ları avlamak için yeni bir çözüm yolu sunuyor: SkyWall Auto Response. Önümüzdeki hafta Birleşik Krallık’ta düzenlenecek Security and Policing 2020 etkinliğinde tanıtılacak olan silah, ‘dünyanın ilk araca monteli drone yakalama sistemi’ unvanına sahip.

OpenWorks’un Antmicro şirketi ile ortaklaşa geliştirdiği SkyWall Auto Response, pick-up tarzı bir aracın arkasına monte ediliyor. Kullanılmadığı zaman, iki taraftaki kanatların altına gizlenen sistem, bir drone tehdidi tespit ettiğinde otomatik olarak aktive oluyor.

Şu ana kadar pek çok askeri değerlendirmeye tutulan otonom drone yakalama sistemi, hepsinden geçer not almayı başardı. OpenWorks, SkyWall Auto Response sisteminin, devlet kurumlarını, özel bölgeleri, hapishaneleri ve kritik ulusal altyapıyı koruyabileceğini söylüyor. Geliştirdikleri teknolojinin, hızlı hareket eden çok rotorlu (döner kanatlı) veya sabit kanatlı insansız hava araçlarını hızlı ve etkili bir şekilde yakalayabileceğini taahhüt eden İngiliz şirket, SkyWall’u dünyanın çeşitli yerlerindeki askeri ve polis kuvvetlerine satmayı umuyor.