Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone’u ile Hırvatistan’da deneme uçuşları gerçekleştirildi. Bir insan taşıyabilen drone’la yapılan akrobatik hareketler görenleri şaşırtacak düzeyde.

Drone teknolojisi her geçen gün daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Şimdi, dünyanın ilk insanlı akrobasi drone’u geliştirildi. Drone Champions AG tarafından geliştirilen drone’la Hırvatistan’da bir gösteri uçuşu yapıldı.

Bütün gövdesi karbondan üretilen drone’un aerodinamik olarak devre dışı bırakılmış şasesine 6 adet pervane bağlandı. Tek bir yolcu taşımak için geliştirilen drone, içinde bulunan yolcu tarafından değil yerde bulunan bir drone pilotu tarafından kontrol ediliyor.

Geliştiricisi ekibin “Big Drone” adını verdiği drone ile Hırvatistan’da yapılan uçuşta yolcu olarak Drone Champions kurucusu Herbert Weirather yer aldı. Red Bull ekibi tarafından görüntülenen uçuşta, Big Drone’da bir insan varken birçok aşırı akrobasi manevrası yapıldı.

Gerçekleştirilen akrobasi uçuşunun ardından Weirather’in içinde olduğu akrobasi drone’u başarı ile yere indirildi. İniş sonrası Big Drone hakkında açıklamalar yapan Drone Champions kurucusu Herbert Weirather, “Gelecekte yepyeni bir yarış deneyimi yaratmak ve drone pilotlarını DCL-The Game aracılığıyla işe almak vizyonuyla ilk insanlı akrobasi drone’unu geliştirdik ve inşa ettik” dedi.

Drone Champions AG’nin Big Drone ile yeni akrobasi uçuşları yapmayı planlayıp planlamadıkları şu an için belli değil. Ancak böyle bir drone’un geliştirilmesinden ardından başka uçuşların geleceğine kesin gözü ile bakılabilir.

Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'unun uçuş görüntüleri: