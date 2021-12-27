DSÖ Yetkilisi,Salgının Ne Zaman Biteceğini Açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) Avrupa Direktörü, COVID-19 seyrine dair yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamada, salgının ancak aşılanma sonucu kazanılan bağışıklık ile sonlanacağına dikkat çekildi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, son zamanlarda Omicron varyantı ile COVID-19 vakalarında yeniden patlama yaşanması sonrasında salgına dair yeni açıklamalar yaptı.

Salgının ne zaman sonlanacağına veya gelecekte yeni ve daha tehlikeli mutasyonlar görüp görmeyeceğimize ilişkin kesin bir şey söylemenin ‘imkansız’ olduğunu belirten Kluge, “Salgın ne zaman son bulacak bilemiyorum ama nasıl son bulacağını söyleyebilirim. Salgın, dünya genelinde yüzde 70 aşılama oranına ulaştığımızda, koronavirüs enfekte olan kişilerin tedavisinde kullanılacak etkili ve güvenli ilaçlar geliştirdiğimizde son bulacak” ifadelerini kullandı.

"Gelecek yıl, bu yıldan daha iyi olacak"

Sağlık sistemlerinin dünya çapında güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kluge, bir sonraki pandemiye karşı sağlık çalışanları adaylarının da daha hazırlıklı olacak şekilde özel olarak eğitilmesi gerektiğine dikkat çekti. Salgının ancak tek başına hareket eden ulus-devlet anlayışının bırakılmasıyla son bulabileceğini belirten Kluge, “Hepimiz, bilimle kuşandığımız ve yaptıklarımızın sorumluluğunu aldığımızda son bulacak” şeklinde kaydetti. COVID-19'un tıpkı grip gibi endemik hale gelebileceğini aktaran Kluge, doğal yol ve aşı ile bağışıklığın artması sonucu salgının bitmesini umut ettiklerini belirterek “Bulaşmasını engellemek bize bağlı. Koronasız olmayabiliriz ancak salgından kurtulmuş olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde iyileştirilen sağlık sistemleri sayesinde COVID-19 pandemisinin 2022 yılında durulacağını kaydeden Kluge; virüsün hep bir adım önce olduğuna ve eğer virüsü yenmek istiyorsak düşünce yapımızın değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İkinci yılını geride bırakmak üzere olduğumuz COVID-19 salgınının dünya genelindeki seyrinin geçen yıla kıyasla daha iyi durumda olduğunu ifade eden Kluge, “Her geçen gün, hayatları kurtaran daha etkili ve güvenli aşılarımız var. Virüsün daha güçlü olduğunu anlıyoruz ve kendimizi, sevdiklerimizi korumak için almamız gereken önlemleri biliyoruz. Koronavirüs tedavisinde oyunun kurallarını değiştirecek yeni ilaçlar piyasaya çıkıyor. Gelecek yılın, bu yıldan daha iyi olacağını umuyorum” diye de sözlerine ekledi.