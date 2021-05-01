Sağlık Bakanı Koca'dan Aşı ve Tam Kapanma Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin pandemide aşılama çalışmaları ve tam kapanma ile ilgili sorularını yanıtladı. Koca, ülkemizde aşılama çalışmalarında hedefin yaz döneminde 18 yaş ve üstünü aşılamak olduğunu açıkladı.

Ülkemizde son günlerde hem aşı tedariklerinde yaşanan problemler ile ilgili hem de tam kapanma ve etkileri ile ilgili kafalarda pek çok soru işareti oluşmuş durumda. Bu noktada gözlerin çevrildiği isim ise haliyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Koca, tüm bu soru işaretlerini, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin sorularını yanıtladığı röportajında açıklığa kavuşturdu.

Özellikle aşı tedarikinde yaşanan sorunların kaynağı ve yaz dönemi boyunca yapılacak aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Koca, tam kapanma sonrasında sürecin nasıl işleyeceğine dair de bilgi verdi.

'Dünyada aşı savaşının olduğunu hep söylüyorum':

Son günlerde gündemin en önemli başlıklarından bir aşı tedarikinde yaşanan sorunlar. Bu konudaki soruya cevap veren Koca, tüm dünyada aşı savaşı olduğunu belirterek ''Çok sorun yaşanıyor. Dünyada aşı savaşının olduğunu hep söylüyorum. Hiçbir ülke hedeflediği aşıyı tedarik edemedi. Buna aşı üreticisi olan Almanya gibi ülkeler de dahil. Erken dönemde alabileceğimiz aşılarla ilgili sözleşmeleri yapmak üzere yoğun gayret gösterdik. Sözleşmelere niye uyulmuyor? Şirketlerin uyumunda sorun yok, fabrika üretimde problem yok ama ülkeler öncelikle kendi vatandaşlarını aşılamak istedikleri için üretimi ağırlıklı içeride kullanıyorlar. Eğer sözleşme gereği nisan sonuna 100 milyon aşı gelmiş olsaydı şu an hiçbir sorunumuz yoktu. Çin aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek. Ayrıca Sputnik V aşısının Acil Kullanım Onayı da bugün (dün) çıktı'' ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda BioNTech ve Sputnik V aşıları ile ilgili sorulara da yanıt veren Koca, Uğur Şahin ile sürekli görüştüklerini ve Haziran ayında gelecek olan 30 milyon doz BioNTech aşısında sorun olmadığı bilgisini aldıklarını iletti. BioNTech'den Mayıs ayı içerisinde gelecek aşı miktarının ise 1 milyon 100 bin doz olarak planlandığını belirtti. Sputnik V aşısı ile ilgili ise Bakan Koca ''50 milyon doz aşı 6 ay içinde teslim edilmek üzere anlaşma imzalandı. Acil Kullanım Onayı da bugün (dün) İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz tarafından verilmiş oldu'' şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısı ile ilgili yaşanan karışıklığı da açıklayan Koca, durumun bir yanlış anlaşılma olduğunu ve hatanın giderildiğini belirterek sorunu ''Bilim Kurulu’nda dünyadaki örnekleri değerlendirdik. 6-8 haftalık zaman diliminde tek doz aşının yüzde 80’e varan oranda koruduğunu değerlendiren çalışmalar var. Birçok gelişmiş ülke, 3-6 aylık uygulamaya geçti. Türkiye için 6-8 hafta arayla uygulanmasına karar verildi. Yeni uygulamadan yararlanmak isteyenlerin önceki randevularını değiştirebileceğini bildirdik. Ama bir iletişim sorunu yaşandı ve giderildi'' sözleriyle açıkladı.

Koca aynı zamanda yaz döneminde hedeflerinin 18 yaş üstünün aşılanmasını tamamlamak olduğunu belirtti. 60 yaş üstünde ise yüzde 90 oranında aşılama çalışmalarının yine yaz döneminde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Tam kapanma sonrası kontrollü geçiş:

17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanma süreci sonrası gidişatın nasıl olacağına yönelik soruları da yanıtlayan Koca, kontrollü bir geçiş ile yaz aylarından itibaren vaka sayılarında ciddi azalmalar beklediklerini ifade etti. Koca, konuya ilişkin ''Önümüzdeki dönemin tedbirlere uyumla birlikte ve yoğun aşılamayla daha kontrollü, daha dengeli, salgının etkisinin daha azaldığı bir döneme geçeceğimize inanıyorum. Yaz dönemi bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Vaka sayılarının bayram sonrası belli bir düzeye doğru iniş göstermesi ve bunun devamında kontrollü bir geçiş dönemiyle sürdürülmesi ve Haziran sonunda 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasını sağlamakta kararlıyız. Devamında 18 yaş üstünü aşılamayı sağlayabilirsek, yaz döneminin daha kontrollü geçeceğine inanıyorum. Hem tedbirler hem yaygın aşılama birlikte olacak'' ifadelerini kullandı. Koca, bayram sonrası vaka sayıları için belirlenen hedefin 5 bin altı olduğunu ve bunun gerçekleşeceğine inandığını belirtti.