Bilim Kurulu Üyesi Dün Gece Sokağa Çıkan Vatandaşları Uyardı

Dün akşam saatlerinde açıklanan hafta sonunu kapsayacak sokağa çıkma yasağının ardından halk; marketler, fırınlar ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gece yaşanan olaylarla ilgili bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını ülkemizde de her geçen gün yeni vakalara ve can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Cuma akşamı ani şekilde açıklanan sokağa çıkma yasağı sonrası market ve bakkalların önüne akın ederek gıda temin edebilmek için uzun kuyruklar oluşturan halkımızı ilerleyen günlerde birtakım tehlikeler bekliyor.

Sözcü’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün gece sokağa çıkan her pozitif vakanın en az 5-6 kişiye virüs bulaştırdığını söyledi. Maskenin önemine vurgu yapan Kara, sosyal medya hesaplarından da “Dün akşam keşke dışarı çıkmasaydık, ancak eşimiz, dostumuz, çok farklı nedenlerle dışarı çıktı, bu virüsün yayılımına sebep olabilir. Dün Bilim Kurulu Üyesi, Dün Gece Sokağa Çıkan Vatandaşları Karantina Konusunda Uyardı evde izole olalım, ortak alanlarda ev içinde maske takalım” uyarısında bulundu.

Toplam 31 ilde yasak var

30 Büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayan sokağa çıkma yasağı, halkın panik yaparak akşam saatlerinde özellikle gıda satışı yapan yerler önünde uzun sıralar oluşturmasına sebep oldu. Sosyal mesafenin önemsenmediği bu kalabalıklar içerisinde zaman zaman kavgalar da çıktı. Pek çok kişinin maskesiz olduğu görülen bu birkaç saat içerisinde virüs salınımının kolaylaştığına dair korkutan açıklama maalesef uzmanlar tarafından yapılmış oldu.

Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsle ilgili uyarılarına sigarayı da ekledi. Virüsün akciğerlerde bıraktığı kötü etkiyi sık sık vurgulayan Kara, vatandaşlara sigarayı bırakın çağrısı yaptı. Prof. Dr. Ateş Kara sigaranın hem salgın sürecindeki ağır etkilerine hem de bebek ve çocuklar üzerindeki kötü etkilerine de değinerek açıklamasını tamamladı.

Bugün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son verilere göre ülkemizde toplam 52 bin 167 vaka görülmüş durumda. Güncel vefat sayısı ise bugün eklenen 95 kişi ile 1101 kişiye ulaştı. Toplam iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 965 kişi olarak kayıtlara geçtiğini ekleyelim. Güncel haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.