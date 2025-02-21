Bu yılın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Dune: Awakening'in çıkış tarihi ve fiyatına yönelik açıklama geldi.

Yılın merakla beklenen oyunlarından Dune: Awakening'in arkasındaki ekip Funcom, oyunun çıkış tarihini ve fiyatını resmî olarak açıkladı.

Dune: Awakening çıkış tarihi

Oyunun Steam sayfası ve internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda resmî çıkış tarihi 20 Mayıs 2025 olarak açıklandı ve duyuruya bir de fragman eşlik etti.

Dune: Awakening fiyatı

Dune: Awakening için açıklanan resmî satış fiyatı ise 49,99$. Elbette bu fiyat genel satış fiyatı, yani Steam'de MENA bölgesi için belirlenen fiyat henüz açıklanmış değil.

Keza Epic Games Store'dan da oyuna TL olarak belirlenmiş fiyatı üzerinden erişmek mümkün olacak.

Dune: Awakening ön sipariş fırsatı

Funcom'un açıklamasına göre Dune: Awakening için ön sipariş veren oyuncular Muad'dib’in Teraryumunu alacak. Bu ayrıntılı üs dekorasyonu, içeride günlük hayatına devam eden favori çöl faresini barındıracak.

Ayrıca oyun çıkana kadar karakterini hazırlamak ve sisteminin performansını test etmek isteyen oyuncular an itibarıyla Karakter Oluşturma ve Karşılaştırma Modunun tam sürümünü buradan indirerek yolculuğuna başlayabilirler.