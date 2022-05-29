Dünya'nın Merkezinde Yeni Bir Manyetik Dalga Keşfedildi

Uzay araştırmalarından sorumlu bilim adamları, Dünya’nın dış çekirdeğinden geçen ve manyetik alanının gücünü çarpıtan yeni bir dalga türü keşfetti.

Yaşadığımız gezegende her geçen gün yeni bir bilimsel bulguya tanıklık ediyoruz. Son olarak bilim insanları, Dünya’nın dış çekirdeğinden geçen yeni bir manyetik dalga türünü tespit ettiklerini açıkladı.

Uzmanlar, Avrupa Uzay Ajansı’nın Swarm uydu görevinden elde ettikleri bilgiyi kullanarak, her yedi yılda bir Dünya’nın dış çekirdek kısmını süpüren yeni bir manyetik dalga türünü keşfetti. ESA’nın verilerinden elde edilen bulgu, asla göremeyeceğimiz bir dünyaya da pencerelerinin açıldığını gösteriyor.

ESA’nın Swarm uyduları sayesinde tespit edildi

Dünya’daki manyetik alanlardaki hareketliliğin uzaydan takip edilmesini sağlayan Swarm uyduları, okyanus, kabuk, iyonosfer ve manetosferden gelen sinyalleri ölçüyor. Uzmanlar ise toplanan bu verileri analiz ederek Dünya’nın pek çok doğal sürecine dair yeni gizemleri keşfediyor.

Uzmanlara göre yeni tespit edilen manyetik dalga, her yedi yılda bir salınarak batıya doğru 1500 kilometreye kadar yayılıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Université Grenoble Alpes Üniversitesi'nden Nicolas Gillet, ‘’ Jeofizikçiler bu tür dalgaların varlığı hakkında uzun zamandır teoriler ürettiler, ancak araştırmamızın gösterdiğinden çok daha uzun zaman ölçeklerinde gerçekleştikleri düşünülüyordu.’’ dedi. Ayrıca uzmanlar bu dalgayı "Magneto-Coriolis" dalgaları olarak adlandırdı.

Bilmeyenler için Dünya’nın manyetik alanı, kozmik radyasyon saldırılarından ve Güneş’in yer çekiminden kaçan, güçlü rüzgarlarla taşınan devasa bir balona benzetilmektedir. Manyetik dalgalarda yaşanan bazı hareketliliklerin; güneş fırtınaları iletişim ağlarına, navigasyon sistemlerine ve uydulara zarar verebileceği söyleniyor.

