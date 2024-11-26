Dünya, "Mini Ay"ına Veda Etti: Ocak 2025'te Geri Dönecek

"Mini Ay" olarak anılan ve birkaç aydır Dünya yörüngesinde hareket eden "2024 PT5" isimli asteroit, yörüngeden ayrıldı. 10 metre çapındaki asteroit, Ocak 2025'te yeniden ziyarete gelecek.

Dünya, son birkaç aydır ilginç bir mesele ile gündemde. Öyle ki 10 metre çapında olan bir asteroit, Dünya'nın yörüngesine giriş yaptı ve bir süre boyunca da bizimle hareket etti. "2024 PT5" olarak isimlendirilen nesne, uzay bilimciler tarafından "Mini Ay" olarak tanımlandı. Ancak ayrılık vakti geldi ve asteroit, yörüngeden ayrıldı.

Bilim insanlarının ölçümlerine göre 2024 PT5, Ocak 2025'te bir kez daha yörüngeye girecek. Ancak bu ziyaret daha kısa olacak. Yine gözle görülemeyecek olan asteroit, Dünya'ya 1.8 milyon kilometre mesafeden geçecek.

2055 yılına kadar da gelmeyecek

Dünya'nın Mini Ay'ı, tahminlere göre 2055 yılına kadar bir daha yakınlarımızdan geçmeyecek. Hâl böyle olunca asteroit ile ilgili detaylı bilgi edinmek isteyen NASA mühendisleri, Mini Ay'ı "Goldstone" isimli radar ile takip edecekler.

NASA'ya göre 2024 PT5, doğal uydu olarak nitelendirilemez. Çünkü bu asteroit, Dünya'nın yer çekimine yakalanmadı ve yörüngeye de tam olarak giremedi. Ancak bu asteroit, uzmanlara göre "ilginç" bir nesne ve incelemeye değer. Bakalım birkaç ay sonra yapılacak gözlemler, 2024 PT5 ile ilgili hangi bilgileri ortaya koyacak...