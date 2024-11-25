25 milyar kilometre uzakta bulunan Voyager 1, 1981 yılından beri hiç kullanmadığı bir radyo vericisini aktif etti. Peki ne oldu da böyle bir gelişme yaşandı?

NASA'nın 1977 yılında uzaya gönderdiği ve an itibarıyla Dünya'dan 25 milyar kilometre uzakta olan uzay aracı Voyager 1 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzay aracı, 1981 yılından beri kullanılamayan bir radyo dalga vericisini aktif hâle getirdi.

Yaklaşık yarım asırdır uzayın derinliklerinde bulunan Voyager 1, son dönemlerde ciddi sorunlarla karşı karşıya. Hatta NASA, geçtiğimiz ay Voyager 1 ile olan iletişimi tamamen kaybetti. Ancak yapılan çalışmalar sayesinde uzay aracı ile yeniden iletişim kuruldu. Bu süreçte Voyager 1'in, daha az enerji tüketen S-band vericisine geçtiği tespit edildi. Az önce de bahsettiğimiz gibi bu verici, 1981 yılından beri kullanılmıyordu.

Peki tam olarak neler yaşandı?

NASA, uzay aracının neden hiç çalışmayan bir vericiye geçiş yaptığına ilişkin net bir tespit yapamadı. Ancak burada bazı tahminler var. NASA yetkililerine göre Voyager 1'e verilen ısıtma komutu, cihazın koruma modunu açmasına yol açmıştı. Bu da Voyager 1 ile Dünya arasındaki temel iletişim vericisi olan X-Band'in kapatılmasına neden oldu. Hâl böyle olunca Voyager, düşük enerji tüketimine sahip olan S-band vericisine geçiş yapmıştı.

Bu arada; tarihin en uzakta bulunan insan yapımı nesnesi olan Voyager 1 için yolu sonu yaklaşmış durumda. NASA'nın açıklamasına göre uzay aracının son güç kaynağı da artık tükenme aşamasında. Bu gerçekleştiğinde Voyager 1 ile Dünya arasındaki iletişim tamamen kopmuş olacak. Uzmanlar, bunun 2025 yılında gerçekleşeceğini düşünüyorlar.