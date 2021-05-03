Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs pandemisi hakkında son bilgileri paylaştı. Örgütün yaptığı açıklamaya göre son 2 haftada görülen vaka sayısı, pandeminin ilk 6 ayında görülen vaka sayısından daha yüksek oldu.

Son dönemde koronavirüs salgını bazı ülkelerdeki etkinliğini kaybetmeye başlamış olsa da, küresel anlamda baktığımızda durum pek de iç açıcı değil. Bu durum, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da son açıklamasında bu duruma değindi.

DSÖ Genel Direktörü, yaptığı açıklamada son 2 haftada görülen vaka sayısının, pandeminin ilk 6 aylık sürecinde görülen toplam vaka sayısını geride bıraktığını açıkladı. Dünyadan gelen haberler de bu bilgileri doğruluyor.

Günlük vefat sayıları binleri aşıyor

Son dönemde pandemiyle başa çıkmakla zorlanan Hindistan'da, son 24 saatte 209 bin 468 yeni vaka tespit edildi. Ülkede hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1626 olarak açıklandı. Son 24 saatte 28 bin 935 yeni vaka görülen Brezilya'da ise vefat edenlerin sayısı 1210 kişi oldu.

Ghebreyesus bu iki ülkedeki durumu olumsuz senaryolara bir örnek olarak gösterirken, "DSÖ'nün COVID-19 salgınının başlangıcından beri talep ettiği önlemleri almadıkça Hindistan ve Brezilya'da olanlar başka yerlerde olabilir" ifadelerini kullandı.

Pandeminin büyük bir kriz yarattığı Hindistan hakkında açıklamalarına devam eden DSÖ Genel Direktörü, ülkeye laboratuvar malzemeleri ve mobil hastaneler dahil olmak üzere kritik ekipman ve malzemeleri ulaştırdıklarını da açıkladı.

G7 ülkelerine aşılamaya destek çağrısı

Refah düzeyi yüksek İskandinav ülkelerinden İsveç'in, tüm ülkelere eşit aşı sağlamayı amaçlayan küresel girişim COVAX'a 1 milyon doz aşı bağışında bulunduğunu açıklayan DSÖ yöneticisi, "Bu sabah İsveç Kalkınma Koordinasyon Bakanı Per Olsson Fridh ile görüştüm ve bana İsveç'in COVAX’a 1 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışlayacağını bildirdi" dedi.

Şu anda 121 ülkeye yaklaşık 50 milyon doz aşı sevkedildiğini söyleyen Ghebreyesus, "COVID-19 araç hızlandırıcısına erişim şu anda 19 milyar ABD doları tutarında bir finansman açığı ile karşı karşıyadır ve dünyadaki çoğu yetişkini aşılamak için önümüzdeki yıl 35 ila 45 milyar ABD dolarına daha ihtiyacımız olacağını tahmin ediyoruz. G7 ülkeleri bu fonların önemli bir bölümünü kendileri harekete geçirebilir ve dünya çapında COVID-19 aşılamasını hızlandırmak için küresel bir çabaya öncülük edebilir" diyerek G7 ülkelerine de çağrıda bulundu.