Jüpiter'in uydularında yaşam aramaya koyulan Juice adlı uzay aracı, üzerindeki cihazlarla Dünya'nın yaşanılabilir olduğunu doğruladı.

Jüpiter’in donmuş uydularına doğru ilerleyen Juice adlı uzay aracı, Dünya’ya yakın bir noktadan bakarak gezegenimizin gerçekten yaşanılabilir olduğunu doğruladı. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) bu sondası, Dünya'nın atmosferini incelemek için MAJIS görüntüleme spektrometresini ve SWI milimetre altı spektrometresini kullandı. Bu cihazlar, Dünya'daki yaşamın varlığını ve devamlılığını destekleyen molekül ve elementlerin varlığını saptadı. İşin şakası bir yana; tabii ki Dünya’da yaşamın var olduğunu zaten biliyoruz ancak gökbilimcilerin bu araştırmayı yapma amacı tam da buydu.

Juice’un görevi, Jüpiter’in potansiyel olarak yaşam barındırabilecek uydularını incelemek. Tam da bu nedenle bilim insanları bu uydulara varmadan önce, uzay aracının tespit araçlarının bir gezegende yaşamın olup olmadığını doğru bir şekilde tespit edip edemeyeceğini kontrol etmek amacıyla Juice’ın cihazlarını Dünya’ya çevirdiler. ESA’dan gezegen bilimci Olivier Witasse, “Elbette bu sonuçlar bizi şaşırtmadı... Yine de Dünya’nın yaşanılabilir olmadığını öğrenmek son derece endişe verici olurdu!” diyerek, bu testin daha büyük bir görevin hazırlık aşaması olduğunu belirtti. Sonuçta yaşama dair izler arayan bir araç, "Dünya yaşanılabilir bir gezegen değil" deseydi ESA'nın görevi iptal etmesi bile söz konusu olabilirdi.

Juice'in cihazları ne işe yarıyor?

Juice’in üzerindeki iki cihaz Dünya’nın atmosferindeki çeşitli bileşenleri inceledi. MAJIS, oksijen, su, ozon ve karbondioksit gibi temel bileşenleri ölçerken, Dünya yüzeyinin kızılötesi ısı haritalarını da çıkardı. SWI ise karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor ve sülfürden oluşan ve "CHNOPS" olarak bilinen canlı organizmaların temel yapı taşlarını araştırdı. Bu elementler, yaşamın var olması için gereken her şeyin Dünya'da mevcut olduğunu bir kez daha gösterdi ve artık testi başarıyla geçtikleri için Jüpiter’in uydularında kullanılmaya hazır hâle gelmeye bir adım daha yaklaşmış durumdalar.

Juice ekibi bu verileri daha detaylı bir şekilde analiz ederek, diğer gözlemlerle tutarlı olup olmadığını kontrol edecek. Juice, hatırlayacağınız üzere ilk olarak geçtiğimiz yılın Nisan ayında fırlatılmıştı ve Jüpiter'e ulaşmadan önce planladığı Dünya ve Venüs uçuşlarını sürdürüyor. Juice, 2031 yılının Temmuz ayında Jovian yörüngesine vardığında Ganymede, Callisto ve Europa uydularını inceleyerek, bu uyduların yaşam için uygun ortamlar barındırıp barındırmadığını araştıracak.

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