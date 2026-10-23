Mercedes-AMG, 4 silindirli hibrit C63’ün beklentileri karşılamamasının modelle ilgili açıklama yaptı. C63’ün benzinli ve elektrikli versiyonlarla geri dönebileceğinin sinyalleri verildi.

Mercedes-AMG'nin geleneksel V8 mirasını bir kenara bırakıp C63 S E Performance modelinde 4 silindirli şarj edilebilir hibrit güç ünitesine geçiş yapması, markanın sadık müşteri kitlesinde büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Büyük motor sesi ve karakteristik sürüş deneyimiyle özdeşleşen AMG efsanesi, kağıt üzerindeki yüksek güç rakamlarına rağmen otomobil tutkunlarını ikna etmeyi başaramadı. Gelen tepkilerin ardından Alman üretici, 4 silindirli C63 modelinin üretimini sonlandıracağını ifade etmişti.

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Ancak C63 isminin tamamen tarihe karışması söz konusu değil. Firma yaptığı açıklamalarda aracın geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.

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Hem benzinli hem de elektrikli gelebilir

Mercedes-Benz Teknolojiden Sorumlu Başkanı Jörg Burzer, verdiği röportajda firmanın C 63 rozetli modellerde hem benzinli hem de elektrikli seçenekler sunma fikri üzerine çalıştığını ifade etti. Burzer, benzinli bir C63 ile tamamen elektrikli bir versiyonun aynı anda satılıp satılmayacağına dair soruya "ikisi üzerinde de çalışıyoruz" yanıtını vererek, kapıların her iki olasılığa da açık olduğunu vurguladı.

Benzin tutkunlarının gözü kulağı V8 seçeneğinde olsa da mevcut C-Serisi kasasına 8 silindirli bir motor entegre etmek maliyet ve zaman açısından pek olası görünmüyor. Mercedes’in V8 motorlarını 2030’lu yıllara kadar yaşatmayı planladığını doğrulamasına rağmen C-Serisi'nin yakın zamanda makyaj operasyonu geçirmesi sebebiyle yeni bir V8 yatırımı için zaman daralıyor. Bu nedenle benzinli bir C63'ün yeni jenerasyonla birlikte en erken 2030 yılına doğru gelmesi beklenirken tamamen elektrikli C63 türevi çok daha erken bir tarihte yollara çıkabilir.