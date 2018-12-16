Dünyanın En Az Problem Çıkaran Otomobilleri Belli Oldu

1 dk okuma süresi
14
2
1
0
0
Amerika'da yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en az problem çıkaran araba markaları belirlendi.

Amerikan asıllı bir şirket tarafından yapılan araştırmada, dünyada en az problem çıkaran otomobil markaları listelendi. Geçtiğimiz 22 yıl içerisinde üretilen 5.6 milyon araç arasında yapılan bir istatistik analiz edilerek sonuç elde edilen araştırmada, tüm markalar düşünülerek trafik kazası dışında araçların kullanıcıların elinde olmadan çıkardığı problemlerin sıklığı hesaplanıp kıyaslandırıldı.
İLGİLİ HABER

Otomobillerle İlgili Öğrenince Epey Şaşıracağınız 20 İlginç Bilgi

Şirketin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre dünya üzerinde en az problem çıkaran araba markası Toyota. Yani bu marka araba modelleri dünya üzerinde kullanıcıya en az problem çıkaran otomobil markası olma ünvanına sahip oldu. Toyota'nın ardından ikinci olarak Acura gelirken, üçüncü sırada ise Hyundai markası oldu. İlk üç listesi bu şekilde giderken dördüncülük ve beşincilik ünvanını sırasıyla Honda ve Mitsubishi markaları elde etti.
İLGİLİ HABER

2019'da Karşımıza Hangi Arabalar Çıkacak?

Bunların yanında yapılan araştırmada, otomobil arızalandığında ortalama olarak onarım maliyetinin en ucuz olduğu araba markası olarak Mazda gösterildi.

Liste içerisinde açıklanan istatistikler şimdilik bu şekilde. Eğer yeni araba almayı düşünenler varsa, mutlaka bu bilgileri de hesaba katmalı ki sonrasında karşılaşacağınız problemler ve yolda kalma oranı az olsun.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/yasam/201812161036650993-dunya-en-az-arizalanan-otomobil-belirlendi/
Etiketler: en problemsiz otmoobiller, az arızalanan arabalar, en sağlam araba
14
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
14
2
1
0
0